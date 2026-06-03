Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

Remco Evenepoel en zijn fans maken zich op voor een afscheid. De deuren van zijn supporterscafé gaan binnenkort voor de laatste keer open. De vraag die iedereen bezig houdt: zal dat met of zonder Evenepoel zijn?

In september 2025 werd al bekend dat het pand van het café In De Rustberg mogelijk verkocht zou kunnen worden. In De Rustberg is niet zomaar een café: het etablissement in de Scheestraat in Dilbeek is uitgegroeid tot hét supporterscafé van Evenepoel. Daar zijn vele zeges van Remco gevierd en fans kwamen er vaak samen.

Na 120 jaar, en vier generaties van dezelfde familie als uitbaters, sluit In De Rustberg de deuren. Dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Binnen ruim twee weken, op zaterdag 20 juni, gaat het café nog een laatste keer open en wordt er een echt feest van gemaakt. De ultieme wens van de lokale bevolking is natuurlijk dat Evenepoel erbij zal zijn.

Evenepoel zou iets speciaal doen

Het valt echter af te wachten of dat mogelijk is, want Evenepoel is zich volop aan het voorbereiden op de Tour. Aan hem om te bepalen wanneer zijn stage in Calpe afgerond kan worden. In elk geval zit zijn thuishaven in zijn hart. "Hij heeft me gezegd dat hij iets speciaal ging doen. Of hij hier zal zijn, weet ik niet, hoor," aldus Guy Janssens bij Ring TV.

Janssens is de huidige uitbater van In De Rustberg. Wielerclub Pedallica zal die dag in elk geval een recreatieve en een competitievere wedstrijd organiseren. Daarnaast zorgen optredens en een DJ voor de muzikale omlijsting. De sluitingsdag van In De Rustberg valt een week voor het weekend van het Belgisch kampioenschap.

Evenepoel in volle voorbereiding op Tour de France

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Als Evenepoel hierbij aanwezig is, zal hij misschien nog de tijd hebben om eens in zijn supporterscafé langs te gaan. Uiteraard geniet de voorbereiding op de Tour de France de hoogste prioriteit. Evenepoel heeft ervoor gekozen om geen rittenkoersen te rijden in aanloop naar de Tour.