'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

Jhonatan Narváez was een van de grote smaakmakers van de Giro d'Italia. De Ecuadoriaan won er drie ritten, maar stapte in rit 19 uit koers. Narváez heeft een aflopend contract bij UAE Team Emirates-XRG en leek op weg naar Netcompany INEOS. Volgens Daniel Benson blijft hij echter waar hij is.

De wielerjournalist praat op zijn substack over het dossier van Jhonatan Narváez. De Ecuadoriaan zou hebben besloten om langer door te gaan bij UAE Team Emirates-XRG. Volgens Benson gaat het daarbij om een contract voor drie jaar.

Géén Netcompany INEOS

Dat is toch opmerkelijk, omdat er geruchten waren dat Narváez terug zou keren naar Netcompany INEOS. Van 2019 tot 2024 kwam hij al uit voor het toenmalige INEOS Grenadiers en Team INEOS. In dienst van de Britse ploeg won hij onder meer twee ritten in de Giro.

Vanaf 2025 rijdt hij in dienst van UAE Team Emirates-XRG. Daar ontwikkelde hij zich tot een belangrijke pion in het klimwerk in onder meer de Tour en stak hij ook al enkele mooie zeges op zak. In de afgelopen Giro mocht Narváez drie keer de handen in de lucht steken, nadat hij begin dit seizoen zwaar geblesseerd was geraakt in de Tour Down Under. Een van die zeges kwam er na enkele tactische blunders van de tegenstand.

Niet meer in actie sinds januari

Narváez liep in de Australische rittenkoers als titelverdediger onder meer meerdere gebroken ruggenwervels op, waardoor hij bij zijn team deel uitmaakte van een zelden geziene blessurecrisis. Hij kwam vanaf 24 januari van dit jaar niet meer in actie. Hij raakte wel op tijd klaar voor de Giro, waar hij dus een meer dan geslaagde comeback maakte.

Op zijn 29e maakt Narváez nu een duidelijke keuze. Hij voelt zich zichtbaar goed bij UAE Team Emirates-XRG en ziet geen enkele reden om andere oorden op te zoeken. Netcompany INEOS zal het geweer nu van schouder moeten veranderen in zijn zoektocht naar versterkingen.





Verleden bij Quick-Step Floors

Narváez reed behalve voor UAE Team Emirates-XRG en voor de voorgangers van Netcompany INEOS ook al voor Quick-Step Floors (WorldTour). Daarvoor kwam hij ook uit voor de continentale ploegen Klein Constantia en Axeon Hagens Berman.