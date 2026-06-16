Vingegaard zet Pogacar op zijn plaats met opvallende reactie

Terwijl Tadej Pogacar de ene na de andere wielerrecord verpulvert, werkt Jonas Vingegaard in alle stilte aan een indrukwekkende reeks. De Deen eindigde in vijf jaar tijd zeven keer bij de eerste twee van een grote ronde en blijft opvallend nuchter onder die prestatie.

Vingegaard tussen de allergrootsten

De cijfers van Jonas Vingegaard mogen gezien worden. In de voorbije vijf jaar eindigde hij zeven keer op de eerste of tweede plaats in een grote ronde. Daarmee schaart de Deen zich in een bijzonder rijtje met wielerlegendes als Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Chris Froome.

Opvallend genoeg was Vingegaard zich daar zelf niet eens van bewust. "Zei je zeven podiums? Dat klinkt voor mij al behoorlijk opmerkelijk", reageerde hij verrast in de Tourspecial van WielerFlits. De prestatie krijgt extra glans omdat andere grootheden zoals Tadej Pogacar, Vincenzo Nibali en Joop Zoetemelk wel minstens zeven podiumplaatsen verzamelden, maar niet binnen dezelfde periode van vijf jaar.

Meer trots op stabiliteit

Hoewel zijn twee Tourzeges en zijn eindwinst in de Vuelta de grootste successen uit zijn carrière blijven, hecht Vingegaard ook veel belang aan zijn constante prestaties.

Hij geeft toe dat hij zijn tweede plaatsen niet eens bijhoudt. "Ik ken mijn zeges, maar ik weet niet hoe vaak ik tweede ben geworden." Toch beseft hij dat zijn regelmaat een bijzondere verwezenlijking is. De Deen kijkt daar met enige verwondering naar terug. Volgens hem had hij als kind nooit durven dromen dat hij ooit op het podium van een grote ronde zou staan, laat staan zeven keer in vijf jaar tijd.

Leven in de schaduw van Pogacar

Het moderne wielrennen draait de laatste jaren vaak rond Tadej Pogacar. De Sloveen stapelt overwinningen en records op en krijgt wereldwijd veel aandacht.





Toch lijkt Vingegaard zich daar niet druk over te maken. "Nee, ik focus me gewoon op mezelf." Voor de renner van Visma Lease a Bike draait het vooral om de wedstrijden die hij zelf belangrijk vindt. Hij heeft nog een duidelijke ambitie. Ooit wil hij alle drie de grote rondes op zijn palmares zetten. Dat zou voor hem een persoonlijke mijlpaal zijn, ongeacht wat anderen presteren.

Een kampioen zonder grote woorden

Opvallend aan Vingegaard is zijn rustige karakter. Waar anderen zich laten meeslepen door records en vergelijkingen, blijft hij dicht bij zichzelf. Hij erkent zonder problemen de kwaliteiten van zijn grootste concurrent. "Het is prima dat Pogacar de beste is en alle aandacht krijgt." Uiteraard wil hij de Sloveen verslaan, maar jaloezie lijkt niet in zijn woordenboek te staan.

Die nuchtere houding is misschien wel een van zijn grootste kwaliteiten. Terwijl de wielerwereld zich vaak laat meeslepen door sensationele cijfers, blijft Jonas Vingegaard gewoon doen waar hij het beste in is: presteren op het hoogste niveau en jaar na jaar bij de absolute wereldtop horen.