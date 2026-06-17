Koers LIVE: Meteen kans voor Van der Poel en Nys, comeback van Benoot en nieuwe nationale kampioenen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Koers LIVE: Meteen kans voor Van der Poel en Nys, comeback van Benoot en nieuwe nationale kampioenen
Foto: © photonews

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Meestal zijn Mathieu van der Poel en Thibau Nys concurrenten in het veld, maar nu kunnen ze elkaar ook op de weg bekampen. Het is slechts een van de verschillende aspecten die de koersdag vandaag kunnen kleuren.

Het is enigszins atypisch, maar deze woensdag is voor veel renners de start van iets nieuws. Vaak beginnen rittenkoersen op maandag, maar deze week is weggelegd voor kortere rittenkoersen waarin van woensdag tot en met zondag wordt gekoerst. Er staan meerdere van zulke wedstrijden op het programma op de wielerkalender.

Zo wordt vandaag de openingsetappe gereden in de Ronde van Zwitserland, de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Slovenië. In Zwitserland is het meteen een zware punchersrit, een potentiële kans voor Van der Poel en Nys. Voor Van der Poel is het zijn eerste koersdag op de weg sinds het einde van het klassieke voorjaar.

Philipsen vs Merlier in Baloise Belgium Tour?

In diezelfde wedstrijd maakt Tiesj Benoot zijn comeback na een operatie aan een hernia. Hij rijdt zijn allereerste koers voor Decathlon CMA CGM. In de Baloise Belgium Tour wordt dan weer een sprint verwacht aan de basiliek van Scherpenheuvel. Dat kan meteen een duel tussen Jasper Philipsen en Tim Merlier opleveren.

De Ronde van Slovenië staat wat verder van ons af, maar daar wordt het vooral uitkijken naar het niveau van Florian Lipowitz. Dat is de klassementsrenner van Red Bull-BORA-hansgrohe die het kopmanschap met Remco Evenepoel zal delen in de Tour de France. Evenepoel rijdt voor aanvang van de Tour geen rittenkoers , Lipowitz test de benen wel al.

Belgisch talent Schoofs verdedigt leiderstrui

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Verder is het uitkijken of Jasper Schoofs zijn leiderstrui verdedigt na zijn ritzege in de Giro Next Gen. Overigens is de wielerwereld weer enkele nationale kampioenen rijker. Het BK tijdrijden en het BK op de weg zijn voor volgend weekend, maar in de VS zijn de nationale tijdritten al gereden. Die werden gewonnen door Artem Shmidt (Netcompany INEOS) bij de mannen en Taylor Knibb bij de vrouwen.

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