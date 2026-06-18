Koers LIVE: Lidl-Trek rouwt na triest overlijden

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Koers LIVE: Lidl-Trek rouwt na triest overlijden

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Lidl-Trek en bij uitbreiding de hele wielerwereld is in rouw. Het Duitse team maakt het overlijden bekend van Shane O'Brien, de broer van Liam O'Brien, die bij het team aan de slag is.

Lorenz Lomme

Koers LIVE: Lidl-Trek rouwt na triest overlijden

Lidl-Trek getuigt zijn medeleven op X. "We zijn diep getroffen door het tragische overlijden van Shane O’Brien", klinkt het.

"Iedereen bij Lidl-Trek betuigt zijn oprechte medeleven aan onze Future Racing-renner Liam O’Brien en zijn familie na het tragische verlies van zijn broer, Shane." Liam O'Brien (21) was op het moment van het overlijden aan de slag in de Giro Next Gen en stapte meteen uit koers.

"Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden, teamgenoten en dierbaren van Shane in deze ongelooflijk moeilijke tijd." De 16-jarige Shane O'Brien botste volgens The Irish Times op een geparkeerde vrachtwagen.

Vandaag staat de tweede rit op het programma in de Baloise Belgium Tour. Heel wat Belgen hopen mee te doen voor de zege, waaronder ook Tim Merlier. Die moest gisteren genoegen nemen met de tweede plek, maar wil vandaag meer.

Tim Merlier beet zich gisteren goed vast in het wiel van Biniam Girmay (NSN Cycling), maar raakte er niet meer over. Girmay mocht zo als eerste de paarse leiderstrui aantrekken in de Baloise Belgium Tour.

Vandaag staat er opnieuw een kans op het programma voor de sprinters. Het peloton krijgt 188 kilometer voorgeschoteld die zo goed als vlak zijn. Er is eerst een lokale ronde in Merelbeke-Melle, waarna het pak zich naar de kust verplaatst.

De Wandelaar

Daar staat een lokaal parcours op de planning in Knokke-Heist van om en bij de twintig kilometer. De finish ligt op De Wandelaar, waar waarschijnlijk een sprint zal volgen.

Tim Merlier is dan altijd een van de favorieten. "Het is opnieuw een parcours met wat nerveuze stroken en enkele kasseistroken", vertelde onze landgenoot voor de start aan Het Nieuwsblad.

Lees ook... Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn gewaarschuwd: "Ik droom van een nieuwe groene trui"

Merlier wil een rit winnen

"Het peloton zal soms wel wat nerveus zijn, maar ik verwacht wel een sprint. Het doel is om een ritoverwinning binnen te halen in de Ronde van België en dan zien we wel of die rode trui eraan verbonden blijft of niet."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Belgium Tour
Tim Merlier

Meer nieuws

Mathieu van der Poel wordt moedeloos van concurrent: "Als hij zijn zinnen er weer op zet ..."

Mathieu van der Poel wordt moedeloos van concurrent: "Als hij zijn zinnen er weer op zet ..."

15:45
Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland

Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland

14:35
1
Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn gewaarschuwd: "Ik droom van een nieuwe groene trui"

Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn gewaarschuwd: "Ik droom van een nieuwe groene trui"

07:55
Deze koers wil Tim Merlier koste wat het kost winnen: "Dat is een doel"

Deze koers wil Tim Merlier koste wat het kost winnen: "Dat is een doel"

13:30
Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen

Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen

12:15
Tiesj Benoot onthult welke rol hij kan spelen voor Paul Seixas

Tiesj Benoot onthult welke rol hij kan spelen voor Paul Seixas

11:00
Ploegmaat praat openlijk over Tour-forfait Van Aert: "Erger dan verwacht"

Ploegmaat praat openlijk over Tour-forfait Van Aert: "Erger dan verwacht"

10:10
Na de tegenslagen: Milan Fretin krijgt uitstekend nieuws

Na de tegenslagen: Milan Fretin krijgt uitstekend nieuws

10:00
Tiesj Benoot doet boekje open over moeilijke periode: "Echt verschrikkelijk"

Tiesj Benoot doet boekje open over moeilijke periode: "Echt verschrikkelijk"

09:30
De concurrentie huivert: Tadej Pogacar werkt ook zijn allerlaatste zwakke punt weg

De concurrentie huivert: Tadej Pogacar werkt ook zijn allerlaatste zwakke punt weg

08:40
José De Cauwer ziet slachtoffers vallen in het peloton: "Ook Mathieu van der Poel ..."

José De Cauwer ziet slachtoffers vallen in het peloton: "Ook Mathieu van der Poel ..."

07:03
📷 UCI verrast met racefiets voor Trump: band tussen VS-president en wielrennen krijgt nieuw hoofdstuk

📷 UCI verrast met racefiets voor Trump: band tussen VS-president en wielrennen krijgt nieuw hoofdstuk

07:00
Koers LIVE: Pogacar looft Wellens na straffe solo, tweede plaatsen voor Merlier en Marit

Koers LIVE: Pogacar looft Wellens na straffe solo, tweede plaatsen voor Merlier en Marit

19:05
Onvoorspelbaarheid bij Van der Poel verbaast zijn trainer nog: "Ik zei: dit kan niet"

Onvoorspelbaarheid bij Van der Poel verbaast zijn trainer nog: "Ik zei: dit kan niet"

20:05
Van Aert heeft quasi geen enkele keuze gehad: "Potentieel levensbedreigend"

Van Aert heeft quasi geen enkele keuze gehad: "Potentieel levensbedreigend"

18:40
"Veel populairder dan Vingegaard": De Cauwer vermoedt dat de Tour nooit prioriteit was voor Van Aert

"Veel populairder dan Vingegaard": De Cauwer vermoedt dat de Tour nooit prioriteit was voor Van Aert

16:40
Zijn ploeg verklaart waarom Van Aert ook operatie moest ondergaan: "Hij moet zich elke dag melden"

Zijn ploeg verklaart waarom Van Aert ook operatie moest ondergaan: "Hij moet zich elke dag melden"

17/06
UPDATE: Wout van Aert reageert op forfait voor Tour de France Analyse

UPDATE: Wout van Aert reageert op forfait voor Tour de France

17/06
Na trouwfeest met Kopecky zet Axel nu jarige Eddy Merckx in de bloemetjes: "Je bent absolute legende"

Na trouwfeest met Kopecky zet Axel nu jarige Eddy Merckx in de bloemetjes: "Je bent absolute legende"

17/06
Mijlpaal van jewelste een feit voor Sven Nys en grote lofzang voor vriendin Thibau: "Ze sleurde me erdoor" Naast de fiets

Mijlpaal van jewelste een feit voor Sven Nys en grote lofzang voor vriendin Thibau: "Ze sleurde me erdoor"

17/06
Van der Poel maakt recente klachten bekend en toont zijn expertise eens op een heel ander vlak

Van der Poel maakt recente klachten bekend en toont zijn expertise eens op een heel ander vlak

17/06
Tom Dumoulin haalt zwaar uit: "Het is schrikbarend hoe slecht het gaat"

Tom Dumoulin haalt zwaar uit: "Het is schrikbarend hoe slecht het gaat"

17/06
Renner van Soudal Quick-Step nogmaals verheugd over het vertrek van Remco Evenepoel

Renner van Soudal Quick-Step nogmaals verheugd over het vertrek van Remco Evenepoel

17/06
🎥 Van der Poel laat van zich horen over waar hij naar uitkijkt en is ploegmaat Philipsen niet vergeten

🎥 Van der Poel laat van zich horen over waar hij naar uitkijkt en is ploegmaat Philipsen niet vergeten

17/06
Thibau Nys en vriendin Anna hebben weer belangrijke stap gezet dat hun leven als koppel verandert Naast de fiets

Thibau Nys en vriendin Anna hebben weer belangrijke stap gezet dat hun leven als koppel verandert

17/06
Vriendin van Van der Poel deelt grote passie die ze nooit laat vallen en niets met wielrennen te maken heeft Naast de fiets

Vriendin van Van der Poel deelt grote passie die ze nooit laat vallen en niets met wielrennen te maken heeft

17/06
Koers LIVE: Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step) draagt zege op aan Tom Steels

Koers LIVE: Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step) draagt zege op aan Tom Steels

16/06
Van der Poel gaat zo hard dat vriendin Roxanne meer zoals hem wil zijn: "Ik ben eerder een opgever" Naast de fiets

Van der Poel gaat zo hard dat vriendin Roxanne meer zoals hem wil zijn: "Ik ben eerder een opgever"

16/06
Thibau Nys waarschuwt voor overdreven euforie: "Het is moeilijk"

Thibau Nys waarschuwt voor overdreven euforie: "Het is moeilijk"

16/06
Dit doet mogelijk toch een tikkeltje pijn: plots slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Dit doet mogelijk toch een tikkeltje pijn: plots slecht nieuws voor Remco Evenepoel

16/06
Cruciaal keerpunt voor Van der Poel? "Roodhooft was boos op hem, hij liep te vloeken en te tieren"

Cruciaal keerpunt voor Van der Poel? "Roodhooft was boos op hem, hij liep te vloeken en te tieren"

16/06
Soudal Quick-Step komt alweer met groot nieuws voor het wielrennen

Soudal Quick-Step komt alweer met groot nieuws voor het wielrennen

16/06
Beiden geteisterd: Arnaud De Lie en Tom Pidcock nemen dezelfde drastische beslissing

Beiden geteisterd: Arnaud De Lie en Tom Pidcock nemen dezelfde drastische beslissing

16/06
Verrassing in de Baloise Belgium Tour? Deze Belg moet Philipsen en Merlier doen vergeten

Verrassing in de Baloise Belgium Tour? Deze Belg moet Philipsen en Merlier doen vergeten

16/06
Hoeveel slaap heeft een Tourrenner nodig? Waarom rust bijna even belangrijk is als training

Hoeveel slaap heeft een Tourrenner nodig? Waarom rust bijna even belangrijk is als training

16/06
Roxanne onthult de stress achter de successen van Mathieu van der Poel

Roxanne onthult de stress achter de successen van Mathieu van der Poel

16/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Tim Merlier Jasper Philipsen Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Eddy Merckx Tadej Pogacar Ine Beyen Thibau Nys Lotte Kopecky Maxim Van Gils Axel Merckx Mathieu Heijboer Marc Reef Jose De Cauwer Bert De Backer Thomas Pidcock Karsten Kroon

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved