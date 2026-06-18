Mathieu van der Poel wordt moedeloos van concurrent: "Als hij zijn zinnen er weer op zet ..."

Mathieu van der Poel is nog altijd een van de sterkste renners ter wereld. De Nederlander heeft een palmares om u tegen te zeggen, maar ook hij ziet hoe Tadej Pogacar de concurrentie bij wijlen gewoon aan flarden rijdt. Zelfs een groot kampioen als Van der Poel wordt er moedeloos van.

In de eerste rit van de Ronde van Zwitserland was het opnieuw van dat. Tadej Pogacar besloot om op zo'n 70 kilometer van de streep aan een solo te beginnen en dan zie je de Sloveen vaker niet dan wel terug. Ook dit keer bracht hij zijn onderneming tot een goed einde, waarmee hij zijn suprematie nog maar eens in de verf zette.

Strade Bianche

Het is uiteraard niet de eerste keer dat Pogacar iedereen los uit het wiel knalt. Iedereen herinnert zich bijvoorbeeld nog zijn solo van eerder dit jaar van bijna 80 kilometer om zijn vierde Strade Bianche te winnen. Hij lijkt er een gewoonte van te maken en dat in tijden waarin er alsmaar sneller gereden wordt in het peloton.

José De Cauwer ziet bij Sporza dat zelfs Mathieu van der Poel de handdoek gooit. Ook Van der Poel onderneemt graag solo's, maar de aanvallen van Pogacar zijn momenteel van een ander niveau. Vooral door de frequentie waarmee hij ze opvoert.

Pogacar spaart zich niet

Van der Poel lijkt er wat moedeloos van te worden. "Normaal moet de rit van vandaag mij liggen. Maar als Pogacar zijn zinnen er weer op zet, wordt het heel lastig", vertelde hij aan het Algemeen Dagblad voor de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland.

Pogacar lijkt zich allesbehalve te sparen en gooit met krachten alsof het een lieve lust is. Met al tien overwinningen in 2026 blijkt dat voorlopig de juiste tactiek voor de Sloveen, die als geen ander voor langere tijd een gigantisch vermogen kan trappen.



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Wie houdt Pogacar van de Tour-winst?

De Tour de France zit eraan te komen. Daar wil Pogacar zijn vijfde eindzege pakken. Als hij geen vormdip kent, lijkt niemand hem daar momenteel van te kunnen houden.