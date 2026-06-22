Johan Bruyneel ziet het groots: "Ik zie ze met hun twee Vingegaard lossen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Johan Bruyneel ziet het groots: "Ik zie ze met hun twee Vingegaard lossen"
Foto: © photonews

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De Tour de France nadert met rasse schreden. En dus is de vraag stilaan wie de topfavoriet is om het dan te gaan waarmaken. Wordt het een feestje met Tadej Pogacar? En krijgt die opnieuw een ploegmaat mee op het podium?

Adam Yates kon als ploegmaat van Tadej Pogacar al eens mee op het podium met de Sloveen. Krijgen we dit jaar opnieuw een situatie waarbij ene Isaac Del Toro gespaard kan worden door UAE Team Emirates en zo mag dromen van het podium?

Als we naar de odds kijken van de wedkantoren, dan is Tadej Pogacar logischerwijze de absolute topfavoriet om de Tour de France te winnen. Op nummer twee zien we op respectabele afstand Jonas Vingegaard, die ongeveer 20 procent kans lijkt te hebben om de Tour te winnen.

Johan Bruyneel schat Isaac Del Toro hoger in dan Remco Evenepoel

Alle andere renners lijken kansloos. Er is het nodige geloof in de jonge Paul Seixas en ook Remco Evenepoel en Isaac Del Toro worden genoemd bij de mogelijke eindwinnaars. "Del Toro is een grotere kanshebber om derde te worden dan Evenepoel."

"Ik zie dat gebeuren, ook al zal hij de laatste zijn die Pogacar moet bijstaan. Het zal afwachten zijn hoe hard hij moet werken. Adam Yates werd ook al eens derde als knecht van Pogacar, en Del Toro is beter, gaf Johan Bruyneel eerder al aan in THEMOVE.

Is er een een-tweetje mogelijk voor UAE Team Emirates met Tadej Pogacar en Isaac Del Toro?

In een nieuwe episode van THEMOVE heeft Bruyneel nu nog steviger uitgehaald. Volgens hem is eventueel zelfs een een-tweetje mogelijk. "Del Toro is echt héél goed. Als je dat zou combineren met hoe Pogacar op dit moment aan het rijden is ..."

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"Ik zie ze op bepaalde klimmen in de Tour de France gewoon met hun tweetjes wegrijden. Ja, ik zie ze met hun twee wegrijden bij Jonas Vingegaard", is Bruyneel stevig in zijn bewoordingen. Benieuwd of het zo'n vaart kan en zal lopen.

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