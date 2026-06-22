Komt er snel een baby ten huize Nys? Anna geeft verrassend antwoord

Kinderen, een huwelijk of een groot gezin? Anna Eikendal en Thibau Nys denken er voorlopig nog niet aan. De vriendin van de Belgische topper vertelt openhartig waarom het jonge koppel geen haast heeft.

Geen druk om snel een gezin te stichten

Als partner van Thibau Nys krijgt Anna Eikendal geregeld vragen over de toekomst. Zeker omdat ze vaak optrekt met koppels uit het peloton die al kinderen hebben.

Toch voelt ze geen enkele druk om dezelfde stap snel te zetten. "Ik zie mezelf nu nog niet met kinderen", zegt ze heel erg eerlijk aan HUMO. Voor Anna en Thibau ligt de focus momenteel op hun eigen leven en op de sportieve carrière van de jonge Belg.

Alle tijd van de wereld

Eikendal benadrukt dat zij en Thibau nog jong zijn. Nys bouwt volop aan zijn carrière in het veld en op de weg, terwijl Anna ook haar eigen plannen en ambities heeft. "We zijn allebei nog jong" , vertelt ze.

Dat betekent niet dat het koppel geen kinderwens heeft. Integendeel, maar ze willen daar voorlopig nog niet actief mee bezig zijn.

Ooit komt die stap vanzelf

Anna kijkt ontspannen naar de toekomst en wil niets forceren. "Dat zal ooit weleens komen, maar we gaan ons daar nu nog niet mee bezighouden", klinkt het.



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Die nuchtere houding past bij het koppel. Ze willen eerst genieten van hun huidige leven en van alles wat op hun pad komt, zonder zich te laten opjagen door verwachtingen van buitenaf.

Leren van andere gezinnen

Toch krijgen Anna en Thibau regelmatig een inkijk in het gezinsleven van andere wielrenners. Binnen hun vriendengroep zijn verschillende koppels al mama en papa geworden.

Die kinderen zijn vaak aanwezig wanneer de vriendengroep afspreekt. Ondanks het leeftijdsverschil voelt Anna zich daar helemaal op haar gemak.

Ze vindt het fijn om te zien hoe andere koppels hun gezin combineren met het drukke leven van een topsporter. Tegelijk bevestigt dat haar gevoel dat er nog tijd genoeg is.

Voorlopig genieten Anna Eikendal en Thibau Nys van hun leven samen en van de mooie momenten die de wielersport met zich meebrengt. Een gezinsuitbreiding wordt niet uitgesloten, maar staat vandaag simpelweg nog niet op de planning.