Red Bull-Belgen krijgen pittige signalen: "Latere fase Tour de France ligt Lipowitz beter dan Evenepoel"

Mogelijk staan er meerdere Belgen namens Red Bull-BORA-hansgrohe aan de start van de Tour de France. Remco Evenepoel is sowieso van de partij, maar hoe zal het gedeelde kopmanschap met Florian Lipowitz worden ingevuld? En hoe zal de ploeg rond hen eruitzien?

Een antwoord op die vragen is er nog niet, maar de ploeg werkt wel met een longlist. Chief of Sports Zak Dempster lichtte onlangs een tipje van de sluier op in een gesprek met journalist Daniel Benson. "Als je naar de prestaties van Maxim kijkt, dan brengen die hem in een goede positie om geselecteerd te worden", heeft hij goed nieuws voor Van Gils.

Iets verrassender is de volgende uitspraak: "Jordi Meeus komt in aanmerking voor de Tour de France." De algemene verwachting is dat Red Bull geen sprinter meeneemt, vanwege de grote focus op het algemeen klassement. Veel hangt af van de evaluatie van de rittenkoersen van afgelopen week, zoals de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Slovenië.

Start beter voor Evenepoel en einde beter voor Lipowitz

De klassementsmannen beginnen als gelijkwaardige kopmannen aan de Tour, maar zijn wel verschillende typen renners. Dempster ziet een goede dynamiek tussen Evenepoel en Lipowitz en sprak met beiden in Sierra Nevada. "De start van de Tour ligt Remco iets beter en de latere fase van de Tour ligt Lipo iets beter. Zo zien ze het zelf ook."

Lipowitz sprak na zijn eindzege in de Ronde van Slovenië met Sportal en had het ook over de concurrentie in de Tour. "Ik denk dat Pogacar momenteel de beste renner is. In Zwitserland heeft hij opnieuw laten zien dat hij in goede vorm verkeert. Hij zal zeker de grote favoriet zijn. Ik denk dat Jonas Vingegaard ook supersterk zal zijn."

Lipowitz verwacht ook sterk Red Bull

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Red Bull zal daar als collectief zo goed mogelijk tegenstand aan moeten bieden. "Ik denk dat we een heel sterke ploeg hebben, zeker met Remco en mij." Evenepoel eindigde in 2024 als derde in de Tour, Lipowitz in 2025. Dit jaar lijkt de concurrentie om de laatste podiumplaats nog groter, met Seixas en Del Toro aan de start.