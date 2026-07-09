🎥 Armstrong heeft hard verdict voor Van der Poel en Evenepoel: ''Hij is de tweede beste renner ter wereld''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Armstrong heeft hard verdict voor Van der Poel en Evenepoel: ''Hij is de tweede beste renner ter wereld''
Foto: © photonews
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Wie is nu eigenlijk de tweede beste renner ter wereld, in de wetenschap dat Tadej Pogacar ontegensprekelijk de beste ter wereld is. Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel zouden in aanmerking komen voor dat etiket van tweede beste, maar Lance Armstrong denkt aan iemand anders.

In de rit over de Tourmalet houden enkele analisten rekening met een duo-aanval van ploegmaats Tadej Pogacar en Isaac del Toro. Eerder deze week was Lance Armstrong al dolenthousiast over Del Toro, in de nasleep van diens spectaculaire ritzege, en met het oog op de verdere strijd in het klassement van de Tour de France.

''De X-factor is Isaac del Toro'', maakt Armstrong zich sterk bij THEMOVE. ''Ik denk dat hij de tweede beste renner ter wereld is.'' Dat is een straffe uitspraak. Evenepoel toonde zich vorig jaar in de zware eendagskoersen de tweede beste, achter Pogacar. Van der Poel zou als beste klassieke renner van zijn generatie kunnen claimen dat hij de tweede beste is.

UAE kan spelletjes spelen

Op Pogacar na vindt Armstrong Del Toro dus de beste en dat is veelbelovend voor wat UAE allemaal kan laten zien in deze Tour. ''Als ze met hun kaarten spelen... Als ze spelletjes willen spelen met de andere ploegen... Als ze hem voorop sturen, gaan ze hem niet kunnen terughalen. We mogen ons niet laten meeslepen'', staat Armstrong toch even op de rem.

De Amerikaan beseft dat ze zich toch laten meeslepen. ''Maar laat ons er even over doorpraten. Je gaat hem niet terughalen. Zo goed is hij.'' George Hincapie is nog gecharmeerd door een andere klassementsman. ''Laat ons niet vergeten dat Seixas hem twee weken geleden tot het uiterste dwong.'' Hincapie houdt wel rekening met de val in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

UAE heeft al twee ritzeges beet

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'Maar hij gaat alleen maar beter worden'', zegt hij over Seixas. Het zal snel blijken of hij UAE wat in de weg kan leggen. De ploeg uit de Emiraten is alvast denderend aan de Tour begonnen met de ritwinsten van Del Toro en Pogacar in ritten 2 en 3.

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