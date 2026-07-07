TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui
De Tour de France raast in een rotvaart verder. Vandaag waren we al toe aan de vierde rit en dat leek op papier een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Het was Mads Pedersen die zegevierde.
TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui
Het stond in de sterren geschreven en is ook uitgekomen: Mads Pedersen zet de sprint volledig naar zijn hand. De sterke Deen ging van ver aan en knalde iedereen uit het wiel. Hij pakt zijn eerste zege van het seizoen en neemt meteen de groene trui over. Het is de derde etappezege in de Tour in zijn carrière.
Quinn Simmons werd tweede en maakte het feestje compleet voor Lidl-Trek. Raúl García (Movistar) tekent voor plek drie.
Ook Torstein Træen van Uno-X Mobility mag een feestje vieren. Hij neemt het geel over van Tadej Pogacar.
🏆 Perfect team work leads to perfect win today! Congrats guys!— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026
🏆 Un parfait travail d’équipe mène à une magnifique victoire d’étape ! Bravo @LidlTrek !#TDF2026 pic.twitter.com/ynr5D9bIbS
TDF LIVE: tien renners strijden om de ritzege, één Belg in de kop
Na vuurwerk op de slotklim hebben we tien leiders: Mads Pedersen, Quinn Simmons, Mathias Vacek, Sean Quinn, Kévin Vauquelin, Ramses Debruyne, Torstein Træen , Marco Frigo, Pablo Castrillo en Raul García Pierna.
Een mooi groepje dat zal strijden om de ritzege. Lidl-Trek staat er met drie pionnen goed voor. Als Mads Pedersen niet overboord gaat, is de Deen de grote favoriet in de sprint. Belangrijk: er moet niet meer geklommen worden. Pedersen zal dus meer dan waarschijnlijk niet meer gelost worden, tenzij iemand een straffe aanval uit de benen schudt.
Wat kan Ramses Debruyne? Hij is de laatste overgebleven Belg van de zeven landgenoten die vandaag in de aanval gingen. Het peloton hinkt ver achterop, waardoor het geel meer dan waarschijnlijk van schouders zal wisselen.
⛰️ Only 10 riders in the lead after the Col de Montségur:— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026
⛰️ L'essorage est fait après le Col de Montségur. On retrouve 10 coureurs en tête :
🇩🇰 Mads Pedersen
🇺🇸 Quinn Simmons
🇨🇿 Mathias Vacek
🇺🇸 Sean Quinn
🇫🇷 Kévin Vauquelin
🇧🇪 Ramses Debruyne
🇳🇴 Torstein Traeen
🇪🇸 Pablo… pic.twitter.com/go1DIr0hwD
TDF LIVE: Mathias Vacek en Jan Tratnik gaan ervandoor
Mathias Vacek en Jan Tratnik zijn ervandoor gegaan in de kop van de koers en hebben afstand genomen van Alex Kirsch.
Het duo heeft met nog 41 kilometer te gaan 15 seconden voorsprong op de 29 renners van de achtervolgende groep en bijna acht minuten voorsprong op het peloton. De winnaar zit dus zeker vooraan.
De drie leiders beginnen aan de Col de Montségur (6,9 km aan 6,1%), een beklimming van tweede categorie. Daarna is het gedaan met klimmen en is het in volle vaart naar de streep in Foix. Het belooft een interessant slot te worden.
🏁 42,5 km - #TDF2026— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026
🔜 The chasing pack are about to catch up with the leading trio at the foot of the climb to the Col de Montségur.
🔜 Les poursuivants sont sur le point de reprendre le trio de tête au pied de l'ascension vers le Col de Montségur. pic.twitter.com/7GDUrrz90n
TDF LIVE: Girmay pakt volle buit aan tussensprint, kopgroep begint aan Col de Coudons
Met nog 84 kilometer voor de boeg heeft de kopgroep een toegift van ongeveer 4 minuten en 48 seconden op het peloton.
Nils Politt (UAE) houdt de snelheid erin in het peloton, waardoor de vluchters (nog) geen monstervoorsprong krijgen. Alex Molenaar pakte op de Col du Paradis (derde categorie) twee belangrijke punten in de strijd om de bollen.
Biniam Girmay pakte dan weer de volle buit bij de tussensprint in Quillan voor Jasper Philipsen en Mads Pedersen. Girmay en Philipsen zullen de rit niet winnen, want ze lieten meteen lopen. Al probeert Philipsen meteen daarna opnieuw aan te sluiten. Denkt hij aan de ritzege?
De kopgroep begint ondertussen de Col de Coudons (10,9 km aan 5,5%).
⚔️ Fierce battle for the KOM points! Alex Molenaar still manages to score 2 points!— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026
⚔️ Grosse bagarre pour les points du @maillotapois ! Alex Molenaar parvient tout de même à passer à nouveau en tête !#TDF2026 pic.twitter.com/nFtrtjCYNX
TDF LIVE: omvangrijke kopgroep met een pak Belgen
Zoals de voorbije dagen is ook rit vier van start gegaan in warme omstandigheden. Vanaf de start werd het tempo er goed ingebracht.
Een groep met Pedersen, Vacek, Vauquelin, Stuyven, Castrillo, Van Moer en Van den Broek sprong weg en kreeg een toegift van 10 seconden. Een andere groep kwam aansluiten, waardoor de kopgroep aanzwol tot 34 man met een pak Belgen.
Vlad Van Mechelen, Jasper Stuyven, Ramses Debruyne, Jasper Philipsen, Edward Planckaert, Quinten Hermans en Brent Van Moer zijn de landgenoten in de vlucht. Krijgen we een eerste Belgische ritzege? Met nog 145 kilometer te gaan bedroeg de voorsprong 3 minuten en 33 seconden.
🏁 145 km - ⏱ 3'33''💛— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026
🚴♂️ No threat to the Yellow Jersey
Among the 34 breakaway riders, Torstein Træen is the highest-placed in the general classification. This morning, he was 24th, 5'06'' behind Tadej Pogacar. 💛#TDF2026 https://t.co/7wPFHF03Zu
De Tour de France raast in een rotvaart verder. Vandaag zijn we al toe aan de vierde rit en dat lijkt op papier een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Dit is wat u kunt verwachten.
De vierde rit in de Tour de France voert het peloton van Carcassone naar Foix over een parcours van 181,9 kilometer met 2700 hoogtemeters. Er staan vier gecategoriseerde beklimmingen op het programma.
Twee cols van tweede categorie
Echt klimmen doen we voor het eerst op de Col de Bedos, een beklimming van vierde categorie. (3,3 km aan 4,4%). Kort daarop volgt met de Col de Paradis een beklimming van derde categorie (5,6 km aan 4,3%).
Het venijn ligt echter iets later in de etappe met twee beklimmingen van tweede categorie. Het peloton moet eerst de Col de Coudons bedwingen (10,9 km aan 5,5%) en daarna de Col de Montségur (6,9 km aan 6,1%). Na de slotklim volgen nog meer dan dertig vlakke kilometers die perspectief bieden.
🇫🇷 TOUR DE FRANCE (4/7-26/7)— ammattipyöräily (@ammattipyoraily) July 4, 2026
📷 All stage profiles in 1 pic
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#TDF2026 pic.twitter.com/BPg4zIHt1p
Ideaal voor de vluchters
De rit van vandaag is op papier te zwaar voor de sprinters en lijkt op het lijf geschreven van de vluchters. Mathieu van der Poel zou vandaag weleens mee kunnen springen in de vlucht. Als hij de laatste col overleeft, kan hij op het laatste vlakkere deel het verschil maken.
Voorts denken we voor de ritzege aan onder meer Quinn Simmons, Mads Pedersen, Romain Grégoire, Mathias Vacek, Ben Healy, Jonas Abrahamsen ... Maar het is vooral koffiedik kijken wie meespringt in de vlucht van de dag.
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