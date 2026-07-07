TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

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De Tour de France raast in een rotvaart verder. Vandaag waren we al toe aan de vierde rit en dat leek op papier een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Het was Mads Pedersen die zegevierde.