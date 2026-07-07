TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui
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De Tour de France raast in een rotvaart verder. Vandaag waren we al toe aan de vierde rit en dat leek op papier een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Het was Mads Pedersen die zegevierde.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

Het stond in de sterren geschreven en is ook uitgekomen: Mads Pedersen zet de sprint volledig naar zijn hand. De sterke Deen ging van ver aan en knalde iedereen uit het wiel. Hij pakt zijn eerste zege van het seizoen en neemt meteen de groene trui over. Het is de derde etappezege in de Tour in zijn carrière.

Quinn Simmons werd tweede en maakte het feestje compleet voor Lidl-Trek. Raúl García (Movistar) tekent voor plek drie.

Ook Torstein Træen van Uno-X Mobility mag een feestje vieren. Hij neemt het geel over van Tadej Pogacar.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: tien renners strijden om de ritzege, één Belg in de kop

Na vuurwerk op de slotklim hebben we tien leiders: Mads Pedersen, Quinn Simmons, Mathias Vacek, Sean Quinn, Kévin Vauquelin, Ramses Debruyne, Torstein Træen , Marco Frigo, Pablo Castrillo en Raul García Pierna.

Een mooi groepje dat zal strijden om de ritzege. Lidl-Trek staat er met drie pionnen goed voor. Als Mads Pedersen niet overboord gaat, is de Deen de grote favoriet in de sprint. Belangrijk: er moet niet meer geklommen worden. Pedersen zal dus meer dan waarschijnlijk niet meer gelost worden, tenzij iemand een straffe aanval uit de benen schudt.

Wat kan Ramses Debruyne? Hij is de laatste overgebleven Belg van de zeven landgenoten die vandaag in de aanval gingen. Het peloton hinkt ver achterop, waardoor het geel meer dan waarschijnlijk van schouders zal wisselen.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Mathias Vacek en Jan Tratnik gaan ervandoor

Mathias Vacek en Jan Tratnik zijn ervandoor gegaan in de kop van de koers en hebben afstand genomen van Alex Kirsch.

Het duo heeft met nog 41 kilometer te gaan 15 seconden voorsprong op de 29 renners van de achtervolgende groep en bijna acht minuten voorsprong op het peloton. De winnaar zit dus zeker vooraan.

De drie leiders beginnen aan de Col de Montségur (6,9 km aan 6,1%), een beklimming van tweede categorie. Daarna is het gedaan met klimmen en is het in volle vaart naar de streep in Foix. Het belooft een interessant slot te worden.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Girmay pakt volle buit aan tussensprint, kopgroep begint aan Col de Coudons

Met nog 84 kilometer voor de boeg heeft de kopgroep een toegift van ongeveer 4 minuten en 48 seconden op het peloton. 

Nils Politt (UAE) houdt de snelheid erin in het peloton, waardoor de vluchters (nog) geen monstervoorsprong krijgen. Alex Molenaar pakte op de Col du Paradis (derde categorie) twee belangrijke punten in de strijd om de bollen. 

Biniam Girmay pakte dan weer de volle buit bij de tussensprint in Quillan voor Jasper Philipsen en Mads Pedersen. Girmay en Philipsen zullen de rit niet winnen, want ze lieten meteen lopen. Al probeert Philipsen meteen daarna opnieuw aan te sluiten. Denkt hij aan de ritzege?

De kopgroep begint ondertussen de Col de Coudons (10,9 km aan 5,5%).

Lorenz Lomme

TDF LIVE: omvangrijke kopgroep met een pak Belgen

Zoals de voorbije dagen is ook rit vier van start gegaan in warme omstandigheden. Vanaf de start werd het tempo er goed ingebracht. 

Een groep met Pedersen, Vacek, Vauquelin, Stuyven, Castrillo, Van Moer en Van den Broek sprong weg en kreeg een toegift van 10 seconden. Een andere groep kwam aansluiten, waardoor de kopgroep aanzwol tot 34 man met een pak Belgen.

Vlad Van Mechelen, Jasper Stuyven, Ramses Debruyne, Jasper Philipsen, Edward Planckaert, Quinten Hermans en Brent Van Moer zijn de landgenoten in de vlucht. Krijgen we een eerste Belgische ritzege? Met nog 145 kilometer te gaan bedroeg de voorsprong 3 minuten en 33 seconden.

De Tour de France raast in een rotvaart verder. Vandaag zijn we al toe aan de vierde rit en dat lijkt op papier een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Dit is wat u kunt verwachten.

De vierde rit in de Tour de France voert het peloton van Carcassone naar Foix over een parcours van 181,9 kilometer met 2700 hoogtemeters. Er staan vier gecategoriseerde beklimmingen op het programma.

Twee cols van tweede categorie

Echt klimmen doen we voor het eerst op de Col de Bedos, een beklimming van vierde categorie. (3,3 km aan 4,4%). Kort daarop volgt met de Col de Paradis een beklimming van derde categorie (5,6 km aan 4,3%).

Het venijn ligt echter iets later in de etappe met twee beklimmingen van tweede categorie. Het peloton moet eerst de Col de Coudons bedwingen (10,9 km aan 5,5%) en daarna de Col de Montségur (6,9 km aan 6,1%). Na de slotklim volgen nog meer dan dertig vlakke kilometers die perspectief bieden.

Ideaal voor de vluchters

De rit van vandaag is op papier te zwaar voor de sprinters en lijkt op het lijf geschreven van de vluchters. Mathieu van der Poel zou vandaag weleens mee kunnen springen in de vlucht. Als hij de laatste col overleeft, kan hij op het laatste vlakkere deel het verschil maken. 

Voorts denken we voor de ritzege aan onder meer Quinn Simmons, Mads Pedersen, Romain Grégoire, Mathias Vacek, Ben Healy, Jonas Abrahamsen ... Maar het is vooral koffiedik kijken wie meespringt in de vlucht van de dag.

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