Visma-Lease a Bike slijpt de messen voor absolute toptransfer: "Klaar om strijd aan te gaan"

Visma-Lease a Bike heeft zijn zinnen gezet op Paul Seixas. De Nederlandse formatie praat naar verluidt al een jaar met de Fransman en zijn entourage. Richard Plugge, de CEO van Visma-Lease a Bike, is klaar om de strijd aan te gaan.

Het was WielerFlits dat gisteren met het nieuws uitpakte. Visma-Lease a Bike zou al sinds vorige zomer praten en intensief contact hebben met Seixas en zijn manager. Het mag duidelijk zijn: het is Richard Plugge en co menens in de strijd om het wonderkind. De Nederlander gaf bij In de Leiderstrui tekst en uitleg.

Iedereen wil Seixas

"Iedereen wil praten met Seixas, iedereen wil hem hebben", vertelt Plugge. "Wij hebben natuurlijk Jonas Vingegaard als grote leider van het team, maar we moeten ook naar de toekomst kijken."

"Wij zijn altijd aan het opleiden, mensen beter aan het maken, met Jonas die nu bijvoorbeeld druk bezig is met het coachen van Davide Piganzoli. Wij zoeken altijd renners, of uit onze eigen opleidingsploeg, of iemand zoals Seixas, de grote aanstaande ster."

Het beste team om grote rondes te winnen

Plugge benadrukt dat Seixas een contract heeft bij Decathlon CMA CGM en dat Visma-Lease Bike zich aan de regels houdt. Hij denkt wel dat zijn team het beste is om een grote ronde te winnen. Met dat argument lijkt hij Seixas te willen overtuigen.



Er heerst grote concurrentie voor Seixas. De grote ploegen - lees: met veel budget - staan in de rij. "Wij wachten rustig af, omdat hij nog een contract heeft. Maar we zijn ook klaar om de strijd aan te gaan", maakt Plugge zijn intenties duidelijk.