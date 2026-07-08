Visma-Lease a Bike slijpt de messen voor absolute toptransfer: "Klaar om strijd aan te gaan"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Visma-Lease a Bike slijpt de messen voor absolute toptransfer: "Klaar om strijd aan te gaan"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Visma-Lease a Bike heeft zijn zinnen gezet op Paul Seixas. De Nederlandse formatie praat naar verluidt al een jaar met de Fransman en zijn entourage. Richard Plugge, de CEO van Visma-Lease a Bike, is klaar om de strijd aan te gaan.

Het was WielerFlits dat gisteren met het nieuws uitpakte. Visma-Lease a Bike zou al sinds vorige zomer praten en intensief contact hebben met Seixas en zijn manager. Het mag duidelijk zijn: het is Richard Plugge en co menens in de strijd om het wonderkind. De Nederlander gaf bij In de Leiderstrui tekst en uitleg.

Iedereen wil Seixas

"Iedereen wil praten met Seixas, iedereen wil hem hebben", vertelt Plugge. "Wij hebben natuurlijk Jonas Vingegaard als grote leider van het team, maar we moeten ook naar de toekomst kijken."

"Wij zijn altijd aan het opleiden, mensen beter aan het maken, met Jonas die nu bijvoorbeeld druk bezig is met het coachen van Davide Piganzoli. Wij zoeken altijd renners, of uit onze eigen opleidingsploeg, of iemand zoals Seixas, de grote aanstaande ster."

Het beste team om grote rondes te winnen

Plugge benadrukt dat Seixas een contract heeft bij Decathlon CMA CGM en dat Visma-Lease Bike zich aan de regels houdt. Hij denkt wel dat zijn team het beste is om een grote ronde te winnen. Met dat argument lijkt hij Seixas te willen overtuigen.


Er heerst grote concurrentie voor Seixas. De grote ploegen - lees: met veel budget - staan in de rij. "Wij wachten rustig af, omdat hij nog een contract heeft. Maar we zijn ook klaar om de strijd aan te gaan", maakt Plugge zijn intenties duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Visma-Lease a Bike

Meer nieuws

De Cauwer is kritisch voor Red Bull: "Hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?"

De Cauwer is kritisch voor Red Bull: "Hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?"

08:20
Adrie van der Poel kwaad op de Tourorganisatie en haalt uit: "Dit zijn dingen die echt beter kunnen"

Adrie van der Poel kwaad op de Tourorganisatie en haalt uit: "Dit zijn dingen die echt beter kunnen"

07:50
Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen Naast de fiets

Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen

07:20
Ploegmaat doet verhaal van lijdensweg Arnaud De Lie: "Natuurlijk voelt hij zich verslagen ..."

Ploegmaat doet verhaal van lijdensweg Arnaud De Lie: "Natuurlijk voelt hij zich verslagen ..."

19:00
TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

17:50
Cian Uijtdebroeks zorgt voor groot onbegrip: "Mocht het mijn kind zijn, is het snel beslist"

Cian Uijtdebroeks zorgt voor groot onbegrip: "Mocht het mijn kind zijn, is het snel beslist"

16:30
Remco Evenepoel krijgt stevige boost in Tour de France: "Daar moeten hij en wij ons aan optrekken"

Remco Evenepoel krijgt stevige boost in Tour de France: "Daar moeten hij en wij ons aan optrekken"

16:00
Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe

Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe

15:55
Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

15:15
Belgische wielerwereld in een diepe rouw na overlijden ex-wereldkampioen

Belgische wielerwereld in een diepe rouw na overlijden ex-wereldkampioen

17:25
UCI zwáár aangepakt: "Ze mogen de airco in hun auto eens uitschakelen"

UCI zwáár aangepakt: "Ze mogen de airco in hun auto eens uitschakelen"

14:30
'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'

'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'

13:43
Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"

Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"

11:35
UAE Team Emirates-XRG verraste ook zichzelf: "Neen, dat was niet het plan"

UAE Team Emirates-XRG verraste ook zichzelf: "Neen, dat was niet het plan"

10:35
Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

09:35
José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

07/07
Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"

Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"

08:55
"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

07/07
TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

06/07
UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

06/07
Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

06/07
De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

06/07
Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

06/07
'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

06/07
Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

06/07
"Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend" Opinie

"Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend"

06/07
Red Bull-Belg Van Gils kent het verdict na zijn valpartij in de Tour de France

Red Bull-Belg Van Gils kent het verdict na zijn valpartij in de Tour de France

06/07
🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"

🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"

06/07
Sterke Benoot vloekt hard op groot mankement in het wielrennen: "Het is kut, het is triestig"

Sterke Benoot vloekt hard op groot mankement in het wielrennen: "Het is kut, het is triestig"

06/07
🎥 Rivalen? Uitgerekend Visma steekt cruciale UAE-pion een handje toe met prachtig sportief gebaar

🎥 Rivalen? Uitgerekend Visma steekt cruciale UAE-pion een handje toe met prachtig sportief gebaar

06/07
🎥 Van der Poel vertelt emotioneel verhaal over grootvader Poulidor: "Dat vind ik nog altijd zonde"

🎥 Van der Poel vertelt emotioneel verhaal over grootvader Poulidor: "Dat vind ik nog altijd zonde"

06/07
Kamp-Evenepoel laat duidelijk van zich horen: "Heel goede Remco gezien, maar of dit demotiverend is?"

Kamp-Evenepoel laat duidelijk van zich horen: "Heel goede Remco gezien, maar of dit demotiverend is?"

05/07
Verkeerde strategische gok zadelt Evenepoel op met gemiste kans: "Het heeft niet geweldig uitgepakt"

Verkeerde strategische gok zadelt Evenepoel op met gemiste kans: "Het heeft niet geweldig uitgepakt"

05/07
TDF LIVE: Winnaar Del Toro en Wellens reageren op UAE-dominantie

TDF LIVE: Winnaar Del Toro en Wellens reageren op UAE-dominantie

05/07
🎥 Van Aert denkt met heel veel plezier nog eens terug aan grootse triomf in Belgische hoofdstad

🎥 Van Aert denkt met heel veel plezier nog eens terug aan grootse triomf in Belgische hoofdstad

05/07
🎥 Evenepoel gekroond tot best startende GC-man, beter dan Pogi, Vingegaard én Lipowitz: "Krachtig statement"

🎥 Evenepoel gekroond tot best startende GC-man, beter dan Pogi, Vingegaard én Lipowitz: "Krachtig statement"

05/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Arnaud De Lie Jose De Cauwer Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Sven Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Klaas Lodewyck Juan Ayuso Tom Boonen Sven Vanthourenhout Florian Vermeersch Lucien Van Impe Matteo Trentin Egan Bernal Jai Hindley Clement Berthet Dirk Baert

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved