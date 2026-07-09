Vanmarcke merkt iets op over Evenepoel in aanloop naar eerste klimtest op iconische cols in de Tour

Remco Evenepoel meent dat hij weer zijn beste niveau haalt bergop. Op iconische cols als de Aspin en de Tourmalet mag hij dat dan bewijzen. Sep Vanmarcke zag tot dusver alleen maar positieve signalen van Evenepoel.

Dat heeft Vanmarcke aangegeven in Vive le Vélo, het VRT-programma rond de Tour de France. ''Ik vond dat Remco er in de eerste dagen altijd goed uitzag, zowel in als naast de koers. Oké, hij kon Del Toro niet kloppen en Pogacar niet volgen, maar ik denk dat hij er op dit moment goed voor staat'', schat Vanmarcke Remco's situatie in.

Door te vergelijken met Del Toro en Pogacar heeft de ploegleider van Soudal Quick-Step het over die etappe naar Barcelona en de verhoudingen in de finale die dag. Daarnaast heeft Vanmarcke dus iets anders opgemerkt, namelijk dat Evenepoel zich goed voelt naast de koers. Daar mag ook belang aan gehecht worden.

Evenepoel zit goed in zijn vel

''Een renner die goed in zijn vel zit buiten de koers, zal het ook goed doen in de koers'', maakt Vanmarcke zich sterk. Mogelijk gaan we vanavond meer weten, met een pittige Pyreneeënrit voor de boeg. Maar zullen we ook effectief meer weten. ''Ik vraag het mij af. Het is een zware etappe met de Aspin en de Tourmalet, maar de laatste klim is te controleren.''

Dat zal op de Tourmalet veel minder het geval zijn. Vanmarcke verwacht wel dat UAE daar het heft in handen zal nemen. ''Dan zal er vol gekoerst worden op de Tourmalet.'' En durft Pogacar een aanval van ver te plaatsen? ''Je kan wel een gokje wagen. Op die laatste klim ga je nooit veel tijd verliezen'', denkt Vanmarcke.

Pogacar won al een rit



Renners die de benen hebben, moeten dus geen schrik hebben om zich te vergalopperen. ''Je kan wel een gokje wagen door vroeg aan te gaan'', benadrukt Vanmarcke nogmaals. We zullen zien wat de krachtsverhoudingen zijn. Pogacar won al de rit naar Les Angles: mogelijk heeft dat ook een effect.