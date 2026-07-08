Voor de fanatiekelingen: details over gloednieuwe gouden machine die Evenepoel op beste niveau laat rijden

Het zijn nog altijd de benen die spreken en die lijken bij Remco Evenepoel dik in orde. Het materiaal is anno 2026 toch ook wel erg belangrijk. Hierover heeft Remco niet te klagen: hij beschikt over een gloednieuwe gouden machine.

Er zijn veel nieuwigheden waar Evenepoel op kan rekenen tijdens deze Tour de France wat materiaal betreft. Het was ruim voor de Tour-start al bekend dat Evenepoel de ploegentijdrit zou rijden met een nieuwe tijdritfiets. Vlak voor de Grand Départ ging Red Bull over tot de lancering van de Tarmac SL 9, de nieuwste wegfiets voor zijn renners.

Evenepoel reed de eerste Tourritten in lijn dus met een nieuwe fiets maar met een zwart frame. In dat laatste is inmiddels verandering gekomen. Evenepoel rijdt ondertussen op een gouden fiets, een verwijzing naar de olympische titels die hij al heeft behaald. ''Een gouden uur, een gouden fiets'', stelt Red Bull de machine voor op Instagram.

Fiets Evenepoel draagt zijn naam

Deze machine krijgt dan ook een klinkende naam: de Specialized S-Works Tarmac SL9 Gold Remco Edition. Het moet een van de eerste keren zijn dat een deel van de naam van een renner voorkomt in zijn fiets. ''Wat een mooi machine'', vinden ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Ze zijn niet objectief maar hebben natuurlijk wel gelijk.

Daarmee is nog niet alles gezegd. Red Bull-BORA-hansgrohe geeft ook de details vrij van de verschillende onderdelen en wie deze heeft ontworpen. Het is heel interessante informatie voor de fanatieke liefhebbers die belangstelling tonen voor het technische aspect van de wielersport. Over de techniek kunnen boeiende discussies gehouden worden.



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Evenepoel goed aan de Tour begonnen

Er zit nu een lakje gouden verf op, maar de fiets zal natuurlijk niet veel verschillen van die waar Evenepoel de Tour de France mee is begonnen. Op die fiets presteerde hij alvast al prima en toonde hij zich bij de betere klassementsmannen, met een derde plek in rit 2 naar Barcelona en achtste plek in rit 3 naar Les Angles.