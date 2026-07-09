Grote vragen over Van der Poel na gemiste kans voor Philipsen

Jasper Philipsen moest al lang wachten vooraleer hij kon sprinten en dan werd het nog een gemiste kans, die eerste sprint in de Tour. Door alle chaos in de straten van Pau raakte hij ploegmaat Mathieu van der Poel kwijt.

Van der Poel was overigens niet de enige ploegmaat die Philipsen uit het oog verloor in de finale. Dat was allemaal het gevolg van een valpartij op iets meer dan vijf kilometer van de aankomst. Daar was niet meteen iemand van Alpecin-Premier Tech bij betrokken, maar het leidde wel tot heel wat chaos en hectiek in de slotkilometers.

In die hectiek kon ook Alpecin-Premier Tech de orde niet bewaren. Bij Het Laatste Nieuws gaf ploegmanager Christoph Roodhooft aan dat Jonas Rickaert wel de hele tijd goed gepositioneerd zat maar dat Philipsen niet meer in zijn buurt zat. Van der Poel was al helemaal niet meer te zien. Waar was Van der Poel dan precies?

Vlak na rit nog veel onduidelijk voor Roodhooft

Zelfs bij zijn ploeg moesten ze het antwoord schuldig blijven. Roodhooft antwoordde vlak na de etappe op geruchten over Van der Poel. ''Mathieu stuurde plots uit? Daar heb ik nog niets van meegekregen, ik weet van niets. Ik heb hem zelf nog niet gesproken.'' Mogelijk werd pas 's avonds in het hotel alles helemaal uitgeklaard.

Sowieso moet er wat gefinetuned worden. Philipsen gaf in elk geval na zijn vijfde plaats ruiterlijk toe dat hij zelf niet goed genoeg was. Roodhooft zelf kon ook niet meer ingrijpen. ''Communicatie is op zo'n moment moeilijk. Je probeert enkel dingen te zeggen via de radio waarvan je zeker weet dat ze kloppen, en dan hoop je dat Jasper het hoort.''

Philipsen heeft al genoeg bewezen

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Tegelijkertijd beseft Roodhooft dat de adrenaline dan door het lijf giert. Bovendien werkt de radio niet altijd even goed, daar deed Tiesj Benoot eerder al zijn beklag over. Paniek is niet aan de orde. Met tien ritzeges op zijn palmares heeft Philipsen al bewezen dat hij in de Tour kan winnen.