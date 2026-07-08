Adrie, José, Sven en David blijven in het ongewisse over Mathieu van der Poel: ''Hij was kort van stof''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Adrie, José, Sven en David blijven in het ongewisse over Mathieu van der Poel: ''Hij was kort van stof''
Foto: © photonews

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Waar was Mathieu van der Poel? Met die vraag bleven we toch achter na de vierde etappe van de Tour de France. Dit werd toch ook als een rit voor hem beschouwd.

''Hij was voor de rit kort van stof'', aldus broer David van der Poel bij Vive le Vélo. ''Ik dacht ambitie te bespeuren door zijn Aero- helm. Ik weet niet niet of hij de benen niet had, of het niet was uitgekomen om in de vlucht te zitten. Ik neem aan dat het wel de bedoeling was. Ik heb niet helemaal gezien hoe de ontsnapping is weggereden.''

'Het is af en toe gokken', gaat David verder. ''Ramses debruyne zal wel heel tevreden zijn met zijn vijfde plaats.'' Ook aan Adrie werd gevraagd of hij Mathieu niet vooraan verwachtte. ''Ja, in principe wel. Het is te zien: heeft ie de benen, waar en hoe rijdt de vlucht weg: ik heb de tijd niet gehad om het er daar met hem over te hebben.''

Nys verwachtte Van der Poel

In de analyse bij Sporza ging het er ook al over. ''Ik had Mathieu van der Poel verwacht, ik denk dat dit een voorspelling was van iedereen'', aldus Sven Nys. José De Cauwer dacht al vooruit: ''Misschien ook met het verhaal: met het oog op?'' Vandaag staat een sprintersrit op het menu, waarin Mathieu kan werken voor Philipsen.

''Mathieu komt toch ook naar hier om een rit te winnen, dan is dit een van de kansen. Bij zijn broer gaf hij vooraf binnensmonds aan: het zal niet van mij komen. Ik denk wel dat hij eerlijk is over zijn gevoel, ook rekening houdend met de temperatuur'', was de theorie van Nys. We merkten eerder al dat Mathieu hier eerlijk over is.

Spaarde Van der Poel zich?

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De Cauwer twijfelt niet aan de conditie van Van der Poel. ''Hij was heel goed, anders strand je niet in een tijdrit in de Ronde van Zwitserland op 31 honderdsten van Pogacar. Dat wil zeggen: hij begint wel te leren om te sparen.''

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