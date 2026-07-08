Naast de fiets Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen
Foto: © photonews

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Toon Aerts en zijn partner weten wat het is om na een zwaar verlies alweer samen een droom te koesteren. Toon en Tamara verwachten opnieuw een kindje.

De renner van Lotto-Intermarché en zijn vriendin hebben samen op Instagram het heuglijke nieuws bekendgemaakt. Gelukzalig houden ze elkaar vast en bekijken ze de reeks echo's van hun kindje. 'Baby Aerts' is op komst. Tamara is opnieuw in verwachting. Als er nu één koppel is dat intens geluk verdient, dan zijn zij het wel.

Toon Aerts weet het ook mooi te omschrijven. Hij laat uitschijnen dat de bevalling voor het einde van dit jaar of het begin van volgend jaar zal zijn. "2026 met het mooiste einde? Of 2027 met het mooiste begin?" Wat het ook wordt, het is duidelijk dat 2027 een heel belangrijk jaar wordt voor Toon en Tamara waarin ze samen hun kindje zullen opvoeden."

Toon Aerts en Tamara verloren al een kindje

We duimen alvast voor Toon en Tamara dat de zwangerschap goed mag verlopen, want zij weten ook wat het is om een zwaar verlies te moeten verwerken. Ze verwachtten immers al eens een kindje. Eind vorig jaar maakten ze bekend dat ze hun ongeboren kindje Billie verloren tijdens de zwangerschap. Dat moet een enorme klap geweest zijn.

Het koppel maakte in die periode een rollercoaster van emoties mee. Op sportief gebied beleefde Aerts net een hoogtepunt door het behalen van een nieuwe Europese titel in het veldrijden. Vijf dagen later had Billie zich buiten de baarmoeder genesteld en moest Tamara met spoed geopereerd worden. Billie kon niet meer gered worden.

'Wegwielrenner' Aerts kan weer uitkijken naar geboorte

Daarom is het Toon en Tamara des te meer gegund dat hun nieuw kindje gezond het levenslicht mag zien. Op sportief gebied maakte Toon recent ook een opvallende evolutie door. Hij eindigde onder meer tweede in een rit in de Giro en liet weten dat het wegwielrennen voortaan voorrang zou krijgen op het veldrijden.

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