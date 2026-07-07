'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'
Foto: © photonews
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Paul Seixas is bezig aan zijn eerste Tour de France. De nieuwe wonderboy van het wielrennen moet belangrijke ervaring opdoen met het oog op de toekomst. Want hij móét de nieuwe Franse Tourwinnaar worden. Maar bij welk team? Deze ploeg zou al een jaar praten met het toptalent.

Seixas is op zijn 19e aan een geweldig seizoen bezig. Hij won de Faun-Ardéche Classic en degradeerde de tegenstand in de Ronde van het Baskenland. Daarna zegevierde hij in de Waalse Pijl en was hij in Luik-Bastenaken-Luik lange tijd de enige die zijn wagonnetje kon aanhaken bij Tadej Pogacar.

UAE, Red Bull en Visma-Lease a Bike

Het zijn mooie adelbrieven die Decathlon CMA CGM doen beseffen dat het goud in handen heeft. Maar voor hoelang nog? Seixas heeft een contract tot eind 2027 bij zijn huidige team, maar wordt gelinkt aan verschillende topploegen.

UAE Team Emirates-XRG en Red Bull-BORA-hansgrohe namen naar verluidt al contact op met Joona Laukka, de makelaar van Seixas. Het Laatste Nieuws maakte in het verleden ook gewag van interesse van Visma-Lease a Bike. De Nederlandse ploeg zou op zijn beurt gesproken hebben met Laukka.

WielerFlits weet nu dat Visma-Lease a Bike al een tijdje in gesprek is met de Fransman. De contacten zouden teruggaan tot vorige zomer. Teammanager Richard Plugge sprak volgens de genoemde bron met Seixas in Tignes, waar Plugge de interesse om hem binnen te halen duidelijk maakte.

De toekomstige kopman

Daarna zouden Seixas en manager Laukka voortdurend in contact gestaan hebben met Visma-Lease a Bike. De ploeg van Wout van Aert heeft zelfs al een voorstel gedaan. Seixas zou zich daarbij kunnen ontplooien onder de vleugels van de huidige kopman Jonas Vingegaard. Hij moet in de toekomst de kopman worden voor de grote rondes.

Het lijkt Visma-Lease a Bike dus menens om Seixas binnen te halen. De ster van het Franse wielrennen moet nu een belangrijke beslissing nemen: bij Decathlon CMA CGM blijven en zich ontwikkelen in een Frans team waar hij nu al dé man is voor de Tour of naar een ploeg gaan met meer centen en een toekomstproject.

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