Kreten van geluk door nieuws van vaderschap Mathieu der Poel: "Mama Corinne zat er al lang op te wachten"

Toen onlangs bekend geraakte dat Mathieu van der Poel vader ging worden, zorgde dat voor kreten van geluk in zijn familie. Eén kant van de familie in het bijzonder ging hard door het dak.

Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne Bertels maakten samen bekend dat ze een eerste kindje verwachten. Een verrassing? "Eigenlijk wel", geeft Adrie van der Poel toe in Vive le Vélo. "Ze hadden samen beslist om nog niet aan kinderen te beginnen, door hun carrières. Ineens was het toch zover. Da's super", aldus grootvader in spe.

De familie Van der Poel lijkt altijd heel nuchter. Op de een of andere manier geven ze niet de indruk dat op zo'n nieuws met veel emotie wordt gereageerd. Daar moeten we ons blijkbaar toch niet op miskijken. ''Er waren toch wel kreten.'' Adrie en zoon David zeiden in koor waar de kreten het luidst waren: ''Langs Franse kant.''

Intense vreugde bij mama Van der Poel

David merkte hoe ze in dat deel van de familie volledig uit hun dak gingen. ''Ze sprongen tegen het plafond aan." Eén persoon in het bijzonder was helemaal in de wolken. "Mama was heel blij. Ze zat er al lang op te wachten", beschrijft David het geluk bij Corinne Poulidor, de dochter van wijlen Raymond Poulidor. "Het was intense vreugde."

Mathieu van der Poel is dus naar de Tour kunnen trekken in de wetenschap dat hij zijn moeder heel gelukkig had gemaakt. Zo kan hij met een goed gemoed afreizen naar Barcelona. Op de dag voor de Tour-start werd hem gevraagd of hij nu op een roze wolk zit. Dat houdt hij voorlopig voor na de geboorte van zijn kindje, zo gaf hij aan.



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Bijzondere periode voor Mathieu en Roxanne

In elk geval wacht hem en zijn vriendin Roxanne een heel bijzondere periode. Eerst kunnen ze hopelijk zo veel mogelijk genieten van de zwangerschap en komt daarna hun kindje in een perfecte gezondheid op deze wereld.