Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

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Cian Uijtdebroeks beleefde nog niet de Tour de France die hij voor ogen had. Bij zijn debuut in La Grande Boucle mikte hij als kopman van Movistar voluit op de top tien in het algemeen klassement, maar na drie ritten kreeg die ambitie al een stevige knauw. Movistar geeft nu een medische update.