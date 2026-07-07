Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks
Foto: © photonews

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Cian Uijtdebroeks beleefde nog niet de Tour de France die hij voor ogen had. Bij zijn debuut in La Grande Boucle mikte hij als kopman van Movistar voluit op de top tien in het algemeen klassement, maar na drie ritten kreeg die ambitie al een stevige knauw. Movistar geeft nu een medische update.

Lorenz Lomme

Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

Uijtdebroeks sprak na de derde rit over koorts en een draaierig gevoel. Ploegleider Jürgen Roelandts (Movistar) gaf voor de vierde etappe een update.

"Hij sukkelt met gastro-enteritis (maag- en darmontsteking) en diarree. Bij deze hitte is dat heel nefast", vertelde hij bij Sporza. "Cian is koortsachtig, wat normaal is bij die maag- en darminfectie."

Het is niet duidelijk of Uijtdebroeks effectief koorts heeft of of het om een koortsachtig gevoel gaat. "Wat is koorts? De verantwoordelijkheid blijft bij de dokter. Met meer dan 37,5 graden is hij zeker niet gestart. Het was 37,3 graden. Dat is koortsachtig, maar wel op de limiet, ja. Bij 38,5 of 39 graden zou hij sowieso niet gestart zijn."

"Het is de Tour", gaat Roelandts verder. "Het is op de limiet. Cian heeft nu zeker geen koorts, want we hebben zijn temperatuur daarnet nog gemeten. Maar bij 40 graden is het moeilijk om zijn temperatuur laag te houden." Het is afwachten hoe onze landgenoot de rit van vandaag verteert.

Cian Uijtdebroeks beleefde nog niet de Tour de France die hij voor ogen had. Bij zijn debuut in La Grande Boucle mikte hij als kopman van Movistar voluit op de top tien in het algemeen klassement, maar na drie ritten kreeg die ambitie al een stevige knauw. Uijtdebroeks heeft een verklaring.

Onze landgenoot van Movistar zag het al meteen fout lopen in de ploegentijdrit die dit jaar de Grand Départ inluidde. Uijtdebroeks moest lossen nadat hij krampen kreeg net voor de eerste klim. Hij had toen naar eigen zeggen last van krampen, mogelijk door de hitte.

Eén minuut toegeven

In de tweede rit herstelde hij zich enigszins met een 17e plaats op 27 seconden van winnaar Isaac del Toro. Uijtdebroeks noemde het bij Sporza "een serieuze stap vooruit tegenover gisteren".

In de derde rit werd hij 27e en moest hij er twee kilometer voor het einde af. Hij moest uiteindelijk één minuut toegeven op ritwinnaar Tadej Pogacar. Hij kwam achteraf met een duidelijke verklaring voor zijn mindere gevoel in het openingsweekend.

Uijtdebroeks heeft koorts

"Als je niet gezond bent, is het moeilijk", vertelde hij aan de eerder genoemde bron. "Maar ik heb gevochten." Uijtdebroeks voelt zich ziek. "Ja, koorts ... Dat was gisteren al. We zien wel. Of ik kan voortrijden? Dat hoop ik wel. We moeten zien dat ik goed herstel en we moeten alles onder controle houden."

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"Ik ben gewoon niet goed en voel me wat draaierig. Of ik kan herstellen? Zeker. Jonas heeft de Giro gereden met covid en zo (sic)", gaat hij verder. "Ik kwam er vandaag nog door, maar dit steelt veel energie. Maar het geeft ook een uitleg voor wat er de voorbije dagen gebeurd is."

Ambities aanpassen?

Uijtdebroeks voelt zich duidelijk niet top en moet zijn ambities mogelijk al aanpassen. De 23-jarige kopman sprak zijn doel voor de Tour nochtans duidelijk uit: de top tien.

Na zijn achtste plaats in de Vuelta van 2023 wil hij nu schitteren in de Tour, maar voorlopig komt het er door omstandigheden nog niet uit. Het is afwachten of hij kan herstellen en stilaan beter kan worden.

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