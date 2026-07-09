Dit zijn dan wittebroodsweken: Lotte Kopecky en Axel Merckx laten zien hoe verliefd ze zijn

Onlangs gingen Axel Merckx en Lotte Kopecky nog op de foto met Eddy Merckx. Kopecky is dus helemaal in de armen gesloten door de Merckx-familie. Ondertussen genieten Axel en Lotte ook volop van elkaar.

Dat zien we op de Instagrampagina van Lotte Kopecky. Zij verblijft momenteel in de regio Corsica om zich voor te bereiden op de Tour de France Femmes. De boog moet echter niet altijd gespannen staan. Er is ook meer dan genoeg tijd om te ontspannen en wat quality time in te lassen met kersvers echtgenoot Axel, die haar vergezelt.

Het is al duidelijk dat de sfeer tussen de twee heel goed zit bij het nuttigen van een kopje koffie en een stukje chocola. In een filmpje blijkt ook dat Axel nog altijd heel handig is op de fiets. Terwijl hij aan het fietsen is en een shirt draagt van zijn opleidingsploeg Hagens Berman Axeon, draagt hij achteraan twee stokbroden met zich mee.

Innige kus tussen Merckx en Kopecky

Het koppel zal dus zeker niets tekortkomen. De volgende foto spreekt het meest boekdelen. Axel omarmt Lotte volledig en zij legt haar linkerhand op zijn dij. Ondertussen geven ze elkaar een innige kus. Het laat zien dat ze volop aan het genieten zijn van de wittebroodsweken, want dat is de periode waar ze nu in zitten als pas getrouwd koppel.

Lotte Kopecky en Axel Merckx stapten in het huwelijksbootje tijdens een ceremonie in het stadhuis in Brugge en huwden voor de kerk in Laken. Ondertussen gaat de focus ook wel weer op het sportieve, met de Tour de France Femmes die dus in aantocht is. Kopecky vond toch de tijd om tijdens haar trainingen eens een rustdag in te lassen.





Geen BK-titel voor Kopecky

Ze heeft overschot van gelijk, want het is belangrijk om een goeie balans te bewaren tussen werk en privé. Hopelijk komt ze in Frankrijk wel goed voor de dag, want voor het eerst in jaren hield ze aan de BK's op de weg en in het tijdrijden geen enkele titel over.