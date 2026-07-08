Ontboezeming van David van der Poel in gesprek met Cavendish: ''Mathieu is altijd aan het klagen''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Ontboezeming van David van der Poel in gesprek met Cavendish: ''Mathieu is altijd aan het klagen''
Foto: © photonews
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Van je eigen familie moet je het hebben. Volgens David van der Poel is zijn broer Mathieu in het peloton constant aan het klagen. Dat zegt David natuurlijk liefhebbend, en half als grap.

Dat betekent echter niet dat er geen vorm van waarheid in zit. Vive le Vélo heeft een gesprek laten zien dat David van der Poel gevoerd heeft met Mark Cavendish. Die twee kennen elkaar wel deglijk. Op het eind van zijn eigen wegcarrière kwam David in aanraking met Cavendish in de Ronde van Turkije. Ze haalden samen herinneringen op aan een zware beklimming uit die rittenkoers.

Vervolgens had David het over het hoge niveau in het huidige peloton. Hij vroeg zich dan ook af of Cavendish blij is dat hij nu niet meer koerst en daar antwoordde de Brit instemmend op. Cavendish haalt zich een beeld voor de geest uit de koers. 'Wij zagen Mathieu passeren. Hij zag er heel comfortabel uit op de fiets en de rest was maar aan het duwen.''

David spreekt al lachend over broer Mathieu

Kortom: iedereen was aan het afzien behalve Mathieu van der Poel. Dat zou je uit zijn eigen verklaringen nooit kunnen afleiden volgens zijn broer. ''Hij is ook altijd aan het klagen'', lacht David wat met Mathieu. Uiteraard is het een goedbedoeld grapje. We kunnen ons wel voorstellen dat het in de Tour de France voor iedereen zwaar is, of het er nu zo uitziet of niet.

David van der Poel legde vervolgens uit dat hij uitgenodigd was voor de Belgische tv en de Tour de France ook op de voet volgt omdat hij rennersmakelaar is. Dat laatste was groot nieuws voor Mark Cavendish. Daar was de Brit niet van op de hoogte. De ex-topsprinter kwam gevat met een eigen grapje voor de dag en zei al lachend in de richting van de camera: 'Vertrouw nooit een makelaar'.

Cavendish in goede stemming


Het was mooi om te zien dat Cavndish goedgemutst was, want tijdens zijn actieve wielercarrière had hij ook de reputatie van iemand wiens gemoed de beide richtingen uit kon gaan. Dat heeft hem niet tegengehouden om veel te bereiken. Cavendish won 35 ritten in de Tour de France en brak zo het record van Eddy Merckx.

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