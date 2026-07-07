UAE Team Emirates-XRG verraste ook zichzelf: "Neen, dat was niet het plan"

De derde rit in de Tour de France is een prooi geworden voor Tadej Pogacar. De kopman van UAE Team Emirates-XRG werd uitstekend gepiloteerd door zijn ploeg en maakte het ploegenwerk beheerst af. Florian Vermeersch kreeg achteraf een cadeautje van zijn kopman en moest ook iets bekennen.

Vermeersch verzette uitstekend werk voor zijn kopman en werd daar na de finish voor beloond met het beertje van de groene trui (Pogacar). De Gentenaar nam het kleinood met plezier in ontvangst.

Opperbeste sfeer

Het illustreert de opperbeste sfeer die er momenteel hangt bij UAE Team Emirates-XRG. Op de eerste drie dagen van de Tour de ritten won de ploeg al twee ritten - met Del Toro en Pogacar. In de derde etappe voor de zege gaan stond nochtans niet in de planning, gaf Vermeersch na de rit toe.

"Tadej zei in de vallei dat hij zich goed voelde en toen hebben we gekozen om voor de etappe te gaan", vertelde hij bij Sporza. "Neen, dat was niet het plan, maar iedereen had al veel pijlen verschoten bij die hele lastige start."

Lijdensweg tot aan de finish

"Als Tadej zegt dat hij voor de rit wil gaan, dan twijfel je niet. Al was het een beetje ondankbaar om in de vallei alleen op kop te rijden", geeft hij toe.



Lees ook... Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"›

"Daarna heb ik tijd nodig gehad om me te herzetten en werd het een lijdensweg tot aan de finish. Maar als je ziet dat Tadej wint, is dat supertof. Ik heb het er zeker voor over."

Tadej Pogacar is back in his familiar summer attire, the Tour de France’s yellow jersey, after surging to victory in Les Angles on Monday afternoon.



He is now level on time with previous leader Jonas Vingegaard, but ahead on superior stage placings.



Only four riders in the… pic.twitter.com/xrheACm6Ta — The Athletic (@TheAthletic) July 6, 2026

Twee minder zware ritten

De Tour verloopt zo voorlopige vlekkoos voor Vermeerssch, Pogacar en hun ploegmaats. Onze landgenoot weet dat er nu twee relatief minder zware ritten aankomen. Vermeersch is echter op zijn hoede voor de extreme hitte die Zuid-Frankrijk de laatste tijd in zijn greep houdt.

Rit vier van de Tour lijkt een kolfje naar de hand te worden van de vluchters. Verwacht wordt dat Pogacar en de andere klassementsmannen zich niet zullen roeren. Rit vijf is dan de eerste echte kans voor de sprinters in deze Tour.