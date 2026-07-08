Boonen praat heel openlijk over het ouderschap: ''Ik ben betere vader dan coureur''

Wie aan Tom Boonen denkt, denkt aan zijn vele grootse prestaties in het wielrennen. Voor hem zelf is het veel belangrijker hoe hij het als vader doet en naar eigen zeggen is hij daar nog beter in.

In Vive le Vélo beweerde presentator Karl Vannieuwkerke dat hij gemerkt had dat Boonen liever vader is dan hij wielrenner was. De voormalige renner bevestigde dat volmondig. ''Ja, absoluut. Ja, ik heb een hobby en grote passie gehad. Ik heb me daar jaren goed mee geamuseerd. Zoals altijd wordt het dan serieuzer en komt er druk bij.''

Boonen heeft daar wel een heel duidelijke evolutie in gezien. ''Nu is het superserieus, maar bij ons is het serieus geworden. Wij hebben dat meegemaakt. Tot de laatste dag dat ik koerste, heb ik dat graag gedaan. Toen het voorbij was, was ik ook wel blij dat het voorbij was.'' Boonen kon zich daarna focussen op heel andere dingen.

Boonen krijgt veel complimenten

Zoals het ouderschap en zijn kinderen. ''Ik denk dat ik een betere vader ben dan dat ik een coureur ben geweest.'' Van die uitspraak schrok Vannieuwkerke toch enigszins, wetende wat Boonen allemaal bereikt heeft als wielrenner. ''Ze zeggen dat toch altijd tegen mij'', benadrukt Boonen dat hij complimenten krijgt voor zijn rol als vader.

Boonen is natuurlijk heel erg bezig met zijn jongste telg Gisèle, het dochtertje dat hij heeft met zijn huidige partner Wiebeke. Daarnaast zijn er ook nog Jacqueline en Valentine, de dochters uit zijn relatie met Lore. Boonen bekommert zich om al zijn kinderen evenveel. ''Oh ja, dat is allemaal één pot nat bij ons.''