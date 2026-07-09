UPDATE: Visbeek geeft uitleg bij vertrek bij Lotto-Intermarché

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Verrassend nieuws bij Lotto-Intermarché. We mogen toch wel spreken van een bommetje, zo enkele dagen voor de start van de Tour de France. Aike Visbeek, toch wel een gerenommeerde performance manager in de wielerwereld, verlaat de ploeg per direct.