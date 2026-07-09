UPDATE: Visbeek geeft uitleg bij vertrek bij Lotto-Intermarché

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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UPDATE: Visbeek geeft uitleg bij vertrek bij Lotto-Intermarché
Foto: © photonews

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Verrassend nieuws bij Lotto-Intermarché. We mogen toch wel spreken van een bommetje, zo enkele dagen voor de start van de Tour de France. Aike Visbeek, toch wel een gerenommeerde performance manager in de wielerwereld, verlaat de ploeg per direct.

Kevin Vanbuggenhout

Visbeek geeft uitleg bij vertrek bij Lotto-Intermarché

Aike Visbeek was woensdagavond te gast bij De Avondetappe, de talkshow van NOS omtrent de Tour de France. Daar gaf de performance manager tekst en uitleg bij zijn plotse vertrek bij Lotto-Intermarché. ''We zijn zeker niet in onmin uit elkaar gegaan'', benadrukt Visbeek. ''Er was een verschil in sportieve visie voor de toekomst en door de privésituatie van mijn schoonvader zou ik sowieso niet naar de Tour gaan.''

Daardoor kon de knoop vroeger dan voorzien doorgehakt worden. Visbeek bevestigt ook dat hij in de wielerwereld actief wil blijven en momenteel gesprekken voert met ploegen.

Verrassend nieuws bij Lotto-Intermarché. We mogen toch wel spreken van een bommetje, zo enkele dagen voor de start van de Tour de France. Aike Visbeek, toch wel een gerenommeerde performance manager in de wielerwereld, verlaat de ploeg per direct.

Lotto-Intermarché meldt op sociale media dat de ploeg en Aike Visbeek in onderlinge overeenstemming besloten hebben onmiddellijk een punt te zetten achter hun samenwerking. Zijn werk voor Intermarché-Wanty meegerekend was Visbeek vijf jaar bij de ploeg aan de slag. Hij vervulde in 2026 de functie van Chief Performance Officer.

Visbeek heeft dus mee de performance structuur op poten gezet. General Manager Jean-François Bourlart reageert op zijn vertrek. "Aike heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de groei van onze ploeg met zijn visie, expertise en leiderschap. Hij heeft geholpen om een organisatie te bouwen met een solide basis voor de toekomst."

Dat heeft de Nederlander uiteraard gedaan samen met andere mensen. "Ik zal altijd geweldige verwezenlijkingen blijven herinneren, zoals het winnen van Gent-Wevelgem, het behalen van ritzeges in de Tour, het veroveren van de groene trui en recenter het winnen van Eschborn-Frankfurt." Dat deed de ploeg met Zimmermann.

"We bedanken Aike oprecht voor wat hij ons project heeft gebracht en wensen hem alle succes in het volgende hoofdstuk van zijn carrière." De 49-jarige Visbeek, die eerder aan de slag was bij Team Sunweb en SEG Racing Academy, komt ook zelf aan het woord over het opvallende besluit om de samenwerking best abrupt te beëindigen.







Visbeek bedankt Lotto-Intermarché voor het vertrouwen

"Het is geen gemakkelijke beslissing geweest, maar ik kijk met trots terug op alles wat we samen bereikt hebben. Ik wil Jean-François en iedereen binnen de organisatie bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en vriendschap van de afgelopen maanden en jaren." Daardoor kan Visbeek met een goed gevoel vertrekken.

"Ik vertrek wetende dat de ploeg goed voorbereid is voor de toekomst en wens iedereen succes", trekt Visbeek met mooie woorden de deur achter zich dicht. De volgende dagen zal Lotto-Intermarché over zijn vertrek wellicht wel nog enkele vragen krijgen, wanneer de deelname aan de Tour de France nog dichterbij komt.

Aderlating voor Belgische ploeg

Visbeek heeft zich de afgelopen jaren bewezen door met beperkte middelen toch goede resultaten af te dwingen. Daardoor moet zijn vertrek toch als een aderlating beschouwd worden voor de Belgische ploeg. Opvallend genoeg voelde hij zich als Nederlander bij een Franstalige ploeg snel helemaal thuis sinds zijn komst bij Intermarché in 2021.

Na de fusie kwam er bij Lotto-Intermarché uiteraard een nieuwe dynamiek, maar het is alvast een positieve zaak dat beide partijen in een goede verstandhouding uit elkaar kunnen gaan. Als Visbeek zijn steentje wil blijven bijdragen en open staat voor een nieuwe uitdaging in de wielerwereld, zal die er zeker wel kunnen komen.

Vooral de doorbraak van Girmay leidde ertoe dat de resultaten onder Visbeek in de periode van Intermarché-Wanty de verwachtingen overstegen. Dit werd dan nog gecombineerd met klassementsambities van renners als Jan Hirt en Louis Meintjes. De Tour de France van 2024 werd het grote hoogtepunt door de prestaties van Girmay waar Bourlart eerder al naar verwees. 

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Aike Visbeek

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