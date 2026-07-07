Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe
Foto: © photonews
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Red Bull-Bora-hansgrohe focust momenteel volledig op de Tour de France. Remco Evenepoel en Florian Lipowitz moeten er schitteren en een zo goed mogelijk eindklassement rijden. Een andere belangrijke pion van de Duitse formatie blijft langer aan boord.

Red Bull-Bora-hansgrohe trok met grote ambities naar Frankrijk. Met Evenepoel en Lipowitz als medekopmannen hopen ze Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard het zo moeilijk mogelijk te maken.

Jai Hindley verlengt

Om dat doel te bereiken, stelde de Duitse formatie een sterk team samen met onder meer Jai Hindley. De 30-jarige Australiër moet een belangrijke pion worden in de bergen in steun van zijn twee kopmannen en voelt zich blijkbaar goed bij zijn huidige team. 

Red Bull-Bora-hansgrohe maakt bekend dat Hindley een contractverlenging heeft getekend. Het zou om een meerjarige overeenkomst gaan.

Een tweede familie

"Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik mijn contract kan verlengen", vertelt Hindley op de ploegwebsite. "De ploeg voelt als een tweede familie. Ik heb grote persoonlijke ambities, net als het team, en dit is de ideale omgeving om verder te groeien."

"Jai is een van de beste grote ronde-renners ter wereld van de laatste jaren", reageert Chief of Sports Zak Dempster. "Zijn waarde voor ons gaat veel verder dan zijn resultaten alleen; hij is een belangrijk rolmodel voor het hele team, en dan vooral voor de volgende generatie grote ronde-renners. Dat hij zijn toekomst aan ons team heeft verbonden, is een sterk statement."

Giro in 2022

Hindley rijdt al sinds 2022 voor Red Bull-Bora-hansgrohe en heeft er al verschillende grote successen behaald. Het grootste succes was zonder twijfel de Giro-winst in 2022.

In 2020 werd hij ook tweede in La Corsa Rosa en in 2026 derde. Hij won twee ritten in de Giro en één in de Tour. Voorts vierde hij ook in onder meer de Herald Sun Tour en de Tour van Fuzhou. De verlenging van Hindley is ook goed nieuws voor Remco Evenepoel, die een belangrijke pion langer aan boord ziet blijven.

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