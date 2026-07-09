Onthutsende mentaliteit ASO over renners die valpartijen riskeren blootgelegd: ''Echt pijnlijk''

Je zou toch mogen verwachten dat de ASO er alles aan doet om valpartijen te vermijden. Wat Thijs Zonneveld echter denkt bloot te leggen is een schrijnende mentaliteit van de ASO tegenover de wielrenners.

In de podcast In De Waaier kaart Zonneveld het gebrek aan duidelijke markeringen van vluchtheuvels aan. Naar eigen zeggen passeerde hij aan zo'n verkeersdrempel op 3 kilometer van de meet van de finish van de vijfde Tourrit naar Pau. Een auto van de organisatie passeerde en stopte, volgens Zonneveld enkel omdat hij foto's en filmpjes aan het nemen was.

''Er stapt een man uit die begon die hobbel nog te markeren, vlak voor de renners er zouden aankomen. Ik maakte er een filmpje van. Hij vroeg: wie ben jij? Ik zei: ik ben een journalist. 'Die kutjournalisten altijd', zei hij.'' Zonneveld had hierop ook een reactie in huis. ''Vind je het erg dat jullie iets over het hoofd hebben gezien?''

Medewerker Touroganisatie enkel bezig met geld

Blijkbaar wel. ''Het is altijd makkelijk om kritiek te geven, vond hij. Ik vond het best gevaarlijk dat dit ding niet aangegeven staat. Hij begon binnensmonds te vloeken en voelde zich betrapt. Ik vroeg: waarom haal je dit soort dingen er niet uit? 'Dat kost geld', zei hij. Toen zei ik: weet je hoeveel geld het kost als hier twintig renners op hun muil gaan? Zijn antwoord: 'Dat hoeven wij niet te betalen.'''

Op minder dan 4 kilometer zitten deze hobbels. Stond ze te fotograferen, werd voorbijgereden door auto van de organisatie die even later toch maar even terug reed voor een likkie verf. pic.twitter.com/spgJu23GO0 — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 8, 2026

Volgens Zonneveld geeft dit weer wat de mentaliteit is bij de ASO, de grote organisator van de Tour de France. ''Dit is een van de chief officers veiligheid ASO, dit is hoe ze denken over renners. Ik vind dat echt pijnlijk.'' Laten we hopen dat de man in kwestie met het verkeerde been uit bed was gestapt en niet heel de ASO zo redeneert.



Lees ook... TDF LIVE: Evenepoel maakt achterstand goed›

Molenaar niet meer in de Tour

Een goede indruk maken ze zo niet, zoveel is duidelijk. Olav Kooij spurtte naar de zege, maar niet voordat er een valpartij tot stand kwam. Dit gebeurde echter niet op de plek waar Zonneveld het over heeft. Het zwaarste slachtoffer was Alex Molenaar, die niet meer van start kan gaan in de Tour.