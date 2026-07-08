Adrie van der Poel kwaad op de Tourorganisatie en haalt uit: "Dit zijn dingen die echt beter kunnen"

Adrie van der Poel is niet te spreken over een bepaald aspect in deze Tour de France. De organisatie moet het bij hem dan ook ontgelden, samen met de parcoursmaker.

Vergis u niet: Adrie van der Poel kan behoorlijk streng toekijken op wat er gebeurt in de wielerwereld. Zijn streng oordeel over de Tour de France van 2026 heeft hij ook gedeeld in Vive le Vélo, het VRT-programma over de Tour. Adrie weet ook wat het is om een wielerevent te organiseren en zou het zelf op een heel andere manier aanpakken.

Adrie van der Poel zou in elk geval een ander parcours uittekenen. "Oh, ik zou ten eerste anders beginnen." Vooral de omstandigheden na de derde etappe zaten hem dwars. "We moesten na de rit drie uur rijden met de bus om in het hotel aan te komen, en dan gaan ze een dag later discussiëren over een bidon water", linkte hij het ook aan de hittemaatregelen.

Adrie van der Poel heeft opdracht voor Tourorganisatie

"Begin eerst eens om een fatsoenlijk parcours samen te stellen, met een acceptabele tijd om naar het hotel toe te rijden. Mensen hebben staan werken tot 12 uur 's avonds. Dat zijn dingen die echt beter kunnen." In 2027 zoekt de Tour de France Schotland aan. Dan zal het waarschijnlijk niet veel beter worden met het oog op transfers met de bus.

"Dat maakt niet uit waar je naartoe gaat. Als je om vijf uur finisht en om half zeven in je hotel kunt zijn, is dat prima. Zolang je maar niet als renner om tien uur in het hotel toekomt. Dat betekent geen massage en laat eten." Dit zijn allemaal omstandigheden waar renners anno 2026 niet meer mee zouden geconfronteerd moeten worden.

Pogacar en Vingegaard meteen aan het feest



Op sportief gebied werden er trouwens ook vragen gesteld bij het parcours, omdat Pogacar en Vingegaard meteen hun ding kunnen doen en andere renners zo snel op afstand dreigen te komen in het klassement. Vingegaard en zijn ploeg wonnen de ploegentijdrit. Pogacar en ploegmaat Del Toro wonnen ook al een rit.