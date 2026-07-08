Stuyven tegen de grond gekatapulteerd in Tour de France: dit is de schade na valpartij en chaos

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Stuyven tegen de grond gekatapulteerd in Tour de France: dit is de schade na valpartij en chaos
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Jasper Stuyven is ten val gekomen in de Tour de France en werd naar eigen zeggen gekatapulteerd tegen de grond. Het moet dus behoorlijk spectaculair geweest, maar volgens diezelfde Stuyven lijkt de schade nog wel mee te vallen.

Een valpartij op ongeveer vijf kilometer van de aankomst zorgde voor een ontregelde sprint in Pau. Alex Molenaar was een van de slachtoffers en meerdere renners van Soudal Quick-Step stonden stil. Bij hen ook Jasper Stuyven. Omdat hij en enkele ploegmaats bleven staan, werd er door de buitenwereld wellicht gevreesd voor het lot van Tim Merlier.

De topsprinter van de Wolfpack was echter wel nog vooraan aanwezig en maakte er nog het beste van. Door het ontbreken van Stuyven miste hij wel een belangrijke kracht. Toen Stuyven zelf de aankomst bereikte, was het duidelijk dat hij zelf ook tegen de vlakte was gegaan. De Leuvenaar droeg zichtbare sporen van een valpartij. 

Zijn wielertenue was op verschillende plaatsen gescheurd. Er was averij aan de linkerschouder en aan zijn heup was er ook wat bloed te zien. Stuyven liet zich er niet door uit zijn lood slaan. Er viel zelfs nog een lach op zijn gezicht te bespeuren toen hij over de meet reed. Hij deed bij Sporza zijn verhaal: Bert van Lerberghe werd naar buiten gedreven en had verkeersmeubilair geraakt. 

"Ik werd daarna tegen de grond gekatapulteerd", aldus Stuyven. "We wisten op voorhand dat het hectisch ging zijn. Ik denk wel dat ik er redelijk goed vanaf kom. Het zullen wat schaafwonden zijn en er zal ook een kleine kneuzing bij zitten. Voor de rest lijkt het wel mee te vallen", klonk Stuyven toch nog opvallend optimistisch.

Stuyven tilt niet zwaar aan schaafwonden

Het is toch opmerkelijk hoe licht wielrenners bij momenten heen stappen over het oplopen van schaafwonden. Dat maken ze natuurlijk constant mee bij valpartijen. Tegelijkertijd hoeft dit ook niet geminimaliseerd te worden. Zelfs als het bij schaafwonden blijft, kan er wel enige impact zijn de volgende dagen.

Bovendien is het op 9 juli klimmen geblazen in de zesde etappe van Pau naar Gavarnie-Gèdre. Na twee klimmetjes om figuurlijk op te warmen, wachten daarna met de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet twee befaamde bergen, vooraleer de slotklim naar de aankomst eraan komt. Het is allesbehalve prettig om die beklimmingen over te moeten klauteren als je last hebt van schaafwonden.

Pyreneeën zo al een zware beproeving

Stuyven deed wel heel erg zijn best om niet te zwaar te tillen aan zijn valpartij, maar hij zou de gevolgen hiervan mogelijk toch nog kunnen ondervinden. Het is duimen dat zijn lichaam er toch nog al bij al goed op reageert. Niemand wil in de Pyreneeën gehinderd worden door fysieke klachten. De beproeving is sowieso al zwaar genoeg.

Het had voor Stuyven al een voldoende uitdagende opdracht geweest om te herstellen van de eerdere inspanningen. Zo was hij in de vierde rit naar Foix meegegaan in een ontsnapping met tal van sterke renners. Stuyven is toch behoorlijk diep gegaan om zich tegen hen te verweren op het heuvelachtige terrein.

Stuyven moet herstellen van val

Zichtbaar vermoeid bereikte hij als veertiende de aankomst in Foix. Het is zonde dat we niet konden zien of hij hiervan hersteld was en of hij Merlier naar een ritzege kon piloteren. Nu is het voor Stuyven dus zaak om te herstellen van zijn valpartij. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Jasper Stuyven

Meer nieuws

Voor de fanatiekelingen: details over gloednieuwe gouden machine die Evenepoel op beste niveau laat rijden

Voor de fanatiekelingen: details over gloednieuwe gouden machine die Evenepoel op beste niveau laat rijden

17:40
TDF LIVE: Nerveuze Vingegaard gered door fiets Campenaerts

TDF LIVE: Nerveuze Vingegaard gered door fiets Campenaerts

19:06
Thibau Nys doet bijzonder interessante onthulling over het rijden in de hitte

Thibau Nys doet bijzonder interessante onthulling over het rijden in de hitte

16:40
Het geheim achter prestaties Remco Evenepoel: ook een rol voor Oumi en zij overleeft zelf lastige afdaling

Het geheim achter prestaties Remco Evenepoel: ook een rol voor Oumi en zij overleeft zelf lastige afdaling

15:40
Ondanks prachtig verhaal van ouders doet Mathieu van der Poel één ding niet: "Dan moet hij al wanhopig zijn" Naast de fiets

Ondanks prachtig verhaal van ouders doet Mathieu van der Poel één ding niet: "Dan moet hij al wanhopig zijn"

13:20
Ontboezeming van David van der Poel in gesprek met Cavendish: ''Mathieu is altijd aan het klagen''

Ontboezeming van David van der Poel in gesprek met Cavendish: ''Mathieu is altijd aan het klagen''

12:20
Boonen praat heel openlijk over het ouderschap: ''Ik ben betere vader dan coureur'' Naast de fiets

Boonen praat heel openlijk over het ouderschap: ''Ik ben betere vader dan coureur''

11:20
Kreten van geluk door nieuws van vaderschap Mathieu der Poel: "Mama Corinne zat er al lang op te wachten" Naast de fiets

Kreten van geluk door nieuws van vaderschap Mathieu der Poel: "Mama Corinne zat er al lang op te wachten"

10:20
Visma-Lease a Bike slijpt de messen voor absolute toptransfer: "Klaar om strijd aan te gaan"

Visma-Lease a Bike slijpt de messen voor absolute toptransfer: "Klaar om strijd aan te gaan"

07:00
Adrie, José, Sven en David blijven in het ongewisse over Mathieu van der Poel: ''Hij was kort van stof''

Adrie, José, Sven en David blijven in het ongewisse over Mathieu van der Poel: ''Hij was kort van stof''

09:20
De Cauwer is kritisch voor Red Bull: "Hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?"

De Cauwer is kritisch voor Red Bull: "Hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?"

08:20
Adrie van der Poel kwaad op de Tourorganisatie en haalt uit: "Dit zijn dingen die echt beter kunnen"

Adrie van der Poel kwaad op de Tourorganisatie en haalt uit: "Dit zijn dingen die echt beter kunnen"

07:50
Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen Naast de fiets

Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen

07:20
Ploegmaat doet verhaal van lijdensweg Arnaud De Lie: "Natuurlijk voelt hij zich verslagen ..."

Ploegmaat doet verhaal van lijdensweg Arnaud De Lie: "Natuurlijk voelt hij zich verslagen ..."

07/07
TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

07/07
Cian Uijtdebroeks zorgt voor groot onbegrip: "Mocht het mijn kind zijn, is het snel beslist"

Cian Uijtdebroeks zorgt voor groot onbegrip: "Mocht het mijn kind zijn, is het snel beslist"

07/07
Remco Evenepoel krijgt stevige boost in Tour de France: "Daar moeten hij en wij ons aan optrekken"

Remco Evenepoel krijgt stevige boost in Tour de France: "Daar moeten hij en wij ons aan optrekken"

07/07
Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe

Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe

07/07
Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

07/07
Belgische wielerwereld in een diepe rouw na overlijden ex-wereldkampioen

Belgische wielerwereld in een diepe rouw na overlijden ex-wereldkampioen

07/07
UCI zwáár aangepakt: "Ze mogen de airco in hun auto eens uitschakelen"

UCI zwáár aangepakt: "Ze mogen de airco in hun auto eens uitschakelen"

07/07
'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'

'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'

07/07
Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"

Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"

07/07
UAE Team Emirates-XRG verraste ook zichzelf: "Neen, dat was niet het plan"

UAE Team Emirates-XRG verraste ook zichzelf: "Neen, dat was niet het plan"

07/07
Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

07/07
José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

07/07
Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"

Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"

07/07
"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

07/07
TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

06/07
UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

06/07
Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

06/07
De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

06/07
Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

06/07
'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

06/07
Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

06/07
"Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend" Opinie

"Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend"

06/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jose De Cauwer Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Adrie Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Wout Van Aert Klaas Lodewyck David Van Der Poel Sven Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Tom Boonen Juan Ayuso Florian Vermeersch Brian Holm Soerensen Matteo Trentin Jai Hindley Lance Armstrong Dirk Baert

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved