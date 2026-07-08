Stuyven tegen de grond gekatapulteerd in Tour de France: dit is de schade na valpartij en chaos

Jasper Stuyven is ten val gekomen in de Tour de France en werd naar eigen zeggen gekatapulteerd tegen de grond. Het moet dus behoorlijk spectaculair geweest, maar volgens diezelfde Stuyven lijkt de schade nog wel mee te vallen.

Een valpartij op ongeveer vijf kilometer van de aankomst zorgde voor een ontregelde sprint in Pau. Alex Molenaar was een van de slachtoffers en meerdere renners van Soudal Quick-Step stonden stil. Bij hen ook Jasper Stuyven. Omdat hij en enkele ploegmaats bleven staan, werd er door de buitenwereld wellicht gevreesd voor het lot van Tim Merlier.

De topsprinter van de Wolfpack was echter wel nog vooraan aanwezig en maakte er nog het beste van. Door het ontbreken van Stuyven miste hij wel een belangrijke kracht. Toen Stuyven zelf de aankomst bereikte, was het duidelijk dat hij zelf ook tegen de vlakte was gegaan. De Leuvenaar droeg zichtbare sporen van een valpartij.

🚴🇫🇷 | Ai, een valpartij in de finale! Alex Molenaar is een van de zwaarste slachtoffers en ook Soudal Quick-Step raakt met meerdere renners achterop. #TDF2026



Koers 👀 HBO Max pic.twitter.com/seGusjo0Cu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 8, 2026

Zijn wielertenue was op verschillende plaatsen gescheurd. Er was averij aan de linkerschouder en aan zijn heup was er ook wat bloed te zien. Stuyven liet zich er niet door uit zijn lood slaan. Er viel zelfs nog een lach op zijn gezicht te bespeuren toen hij over de meet reed. Hij deed bij Sporza zijn verhaal: Bert van Lerberghe werd naar buiten gedreven en had verkeersmeubilair geraakt.

"Ik werd daarna tegen de grond gekatapulteerd", aldus Stuyven. "We wisten op voorhand dat het hectisch ging zijn. Ik denk wel dat ik er redelijk goed vanaf kom. Het zullen wat schaafwonden zijn en er zal ook een kleine kneuzing bij zitten. Voor de rest lijkt het wel mee te vallen", klonk Stuyven toch nog opvallend optimistisch.





Stuyven tilt niet zwaar aan schaafwonden

Het is toch opmerkelijk hoe licht wielrenners bij momenten heen stappen over het oplopen van schaafwonden. Dat maken ze natuurlijk constant mee bij valpartijen. Tegelijkertijd hoeft dit ook niet geminimaliseerd te worden. Zelfs als het bij schaafwonden blijft, kan er wel enige impact zijn de volgende dagen.

Bovendien is het op 9 juli klimmen geblazen in de zesde etappe van Pau naar Gavarnie-Gèdre. Na twee klimmetjes om figuurlijk op te warmen, wachten daarna met de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet twee befaamde bergen, vooraleer de slotklim naar de aankomst eraan komt. Het is allesbehalve prettig om die beklimmingen over te moeten klauteren als je last hebt van schaafwonden.

Pyreneeën zo al een zware beproeving

Stuyven deed wel heel erg zijn best om niet te zwaar te tillen aan zijn valpartij, maar hij zou de gevolgen hiervan mogelijk toch nog kunnen ondervinden. Het is duimen dat zijn lichaam er toch nog al bij al goed op reageert. Niemand wil in de Pyreneeën gehinderd worden door fysieke klachten. De beproeving is sowieso al zwaar genoeg.

Het had voor Stuyven al een voldoende uitdagende opdracht geweest om te herstellen van de eerdere inspanningen. Zo was hij in de vierde rit naar Foix meegegaan in een ontsnapping met tal van sterke renners. Stuyven is toch behoorlijk diep gegaan om zich tegen hen te verweren op het heuvelachtige terrein.

Stuyven moet herstellen van val

Zichtbaar vermoeid bereikte hij als veertiende de aankomst in Foix. Het is zonde dat we niet konden zien of hij hiervan hersteld was en of hij Merlier naar een ritzege kon piloteren. Nu is het voor Stuyven dus zaak om te herstellen van zijn valpartij.