Het geheim achter prestaties Remco Evenepoel: ook een rol voor Oumi en zij overleeft zelf lastige afdaling

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Het geheim achter prestaties Remco Evenepoel: ook een rol voor Oumi en zij overleeft zelf lastige afdaling

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Met haar studies achter de rug kan Oumi Rayane haar Remco Evenepoel weer op de voet volgen. Haar man is nu dus actief in de Tour de France en zelf pikte Oumi ook de Tour-start mee.

Daarvoor moest ze naar Barcelona en omstreken reizen. Daar begon de Tour de France met een ploegentijdrit. Ze heeft haar Remco zien knallen op de Catalaanse wegen, zo blijkt uit de Instagram Stories van Oumi. We zien er een kort filmpje van een Evenepoel in de regenboogtrui die volop doortrekt, met de Catalaanse vlaggen rond zich.

Dat is dus een fragment uit de ploegentijdrit van de Tour de France. Evenepoel eindigde met zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe op de vijfde plaats. Oumi deelde ook een videofragment van een van haar vriendinnen, een content strategist. Hand in hand stappen ze naar beneden op een verraderlijk stukje grond. Het ziet er niet zo comfortabel uit.

Evenepoel en Oumi in het wit

Dat wordt ook bevestigd in de tekst die er is bijgeschreven: zij koersen bergop, wij overleven de afdaling. Een toepasselijk grapje. Daarnaast deelt Oumi ook een hele mooie foto van zichzelf en Remco. Oumi was in het wit gekleed en dat paste uitstekend bij de regenboogtrui die Remco Evenepoel droeg als wereldkampioen tijdrijden.

Het moet gezegd: het koppel zag er op deze manier schitterend uit. Zowel Remco als Oumi toverden ook een mooie glimlach op het gelaat. Het zal voor Evenepoel ook een grote vorm van motivatie geweest zijn om door zijn echtgenote aangemoedigd te worden bij de start van de Tour. Hij kreeg in de Tour ook al het bezoek van zijn ouders.

Evenepoel krijgt veel steun van familie

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De steun van zijn familie doet Evenepoel duidelijk goed, want hij is prima aan het presteren. Na de vijfde plaats in de ploegentijdrit werd hij zelf derde in de tweede rit naar Barcelona en achtste in de derde rit naar Les Angles. In het algemeen klassement staat Evenepoel momenteel op een zevende plaats.

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