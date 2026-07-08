Ondanks prachtig verhaal van ouders doet Mathieu van der Poel één ding niet: "Dan moet hij al wanhopig zijn"

Mathieu van der Poel en vriendin Roxanne Bertels verwachten een eerste kindje samen. Eén ding doet Van der Poel wellicht niet: raad vragen aan zijn vader Adrie hoe hij het als ouder moet aanpakken.

In Vive le Vélo werd de enthousiaste reactie van de familie Van der Poel al onthuld op het nieuws dat Mathieu binnenkort vader gaat worden. Er werd nog even op doorgegaan. Zo kreeg Adrie van der Poel de vraag of Mathieu hem al om raad kwam vragen. "Nee, ik denk dat ik de laatste ben aan wie hij raad komt vragen", lacht Adrie.

"Dan moet hij al echt wanhopig zijn", ziet Adrie het echt niet snel gebeuren. Dat kan ook betekenen dat Mathieu al stevig in zijn schoenen staat, net omdat zijn ouders hem al veel hebben meegegeven. Wat is dat zoal? "Altijd opkomen voor je mening, hem zijn eigen gang laten gaan en zijn eigen lijnen laten uitstippelen. En van fouten leren."

Ouders Van der Poel leerden elkaar kennen in Martinique

David van der Poel weet alvast wat hij van zijn vader heeft geleerd. "De voetjes op de grond houden. Die Hollandse nuchterheid is het belangrijkste kenmerk." De Franse mentaliteit is ook wel aanwezig, door het huwelijk van Adrie met Corinne Poulidor. "We hebben elkaar leren kennen op Martinique", weet Adrie nog goed.

Toen Adrie zelf koerste, werd de winnaar van een grote klassieker uitgenodigd naar een vliegmaatschappij om een paar weken naar Guadeloupe of Martinique te gaan. ''Ik weet dat mama nooit met een wielrenner mocht samen zijn, maar het is dan toch niet gelukt om haar van hem weg te houden.''