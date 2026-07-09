Dé cruciale hoofdrolspelers bij unieke actie: ''Ik had akkoord met Van Aert en Vermeersch''

Er zijn zo van die initiatieven die wel door renners gesmaakt worden. Als Van Aert en Vermeersch hun akkoord geven, kan dat zowel letterlijk en figuurlijk het geval zijn. Vraag dat maar aan ex-renner Bert De Backer.

Wij kennen De Backer vooral als voormalig wielrenner en als commentator tijdens wielerwedstrijden. Laten we niet vergeten dat hij ook voor heel leuke content zorgt op sociale media met betrekking tot het wielrennen. Hoe hij dat aanpakt, mocht hij komen uitleggen tijdens De Avondetappe, de talkshow van NOS over de Tour de France.

De Backer benadrukt dat hij vooral dingen wil doen en vragen waar andere journalisten zich niet aan wagen. Het filmpje werd getoond waarin hij en Bavo Mortier een koffiebar installeerden op het parcours van Parijs-Roubaix, op de dag dat de verschillende ploegen gingen verkennen. Zelfs Pogacar stopte aan deze koffieshop.

Contact met verschillende wielerploegen

De Backer was zich bewust van de grote liefde voor koffie van de gemiddelde renner. Hij had wat berichten rond gestuurd om te weten tot aan welke secties de verschillende ploegen gingen verkennen. Zo konden hij en Bavo Mortier de perfecte plek uitkiezen om een koffiebar te installeren. Stemden alle ploegen dan zomaar in?

''Ik kom goed overeen met Florian Vermeersch. Ik had een akkoord met Florian en ik had een akkoord met Wout van Aert. Als je die twee mee hebt in het verhaal, dan volgt de rest wel vanzelf'', legt De Backer uit. ''Red Bull was de eerste ploeg waarmee ik een akkoord heb en die zijn uiteindelijk gewoon doorgereden.'' Niet alles is te voorspellen.





Van Aert klopte Pogacar

Iedereen weet ongetwijfeld ook nog hoe de wedstrijd zelf verliep. Van der Poel kende pech, waarna twee andere protagonisten het onder elkaar mochten uitmaken. Pogacar en Van Aert draaien samen de piste van Roubaix op. De Belg klopte de Sloveen vervolgens in de sprint en zorgde zo voor een explosie van vreugde in eigen land.