De Cauwer is kritisch voor Red Bull: "Hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?"

José De Cauwer kijkt met grote ogen naar wat Red Bull-BORA-hansgrohe aan het doen is in de Tour de France. Hij merkt een mogelijk gebrek aan vertrouwen op in Remco Evenepoel en Florian Lipowitz.

De vierde etappe in de Tour de France was een mogelijkheid voor de vluchters en daar wilde ook Red Bull-BORA-hansgrohe kennelijk gebruik van maken. Er werd besloten om Nico Denz en Jan Tratnik mee te sturen in de ontsnapping. Bovendien ging Tratnik op een bepaald moment ook nog eens vooruit rijden met Mathias Vacek van Lidl-Trek.

Waarom houden ze zich bij Red Bull hiermee bezig? Ze zijn toch naar de Tour de France gekomen met als hoge doel Remco Evenepoel en Florian Lipowitz aan een goed klassement te helpen. Kunnen ze die knechten dan niet beter sparen voor al het zware werk dat er nog zit aan te komen? Dat is zeker een legitieme vraag om te stellen.

De Cauwer ziet bedenkelijke keuze bij Red Bull

Ze is ook aan bod gekomen in de analyse na de vierde etappe bij Sporza. "Ik heb het er met Sven Nys over gehad: ik zou het niet doen als ploegleider", is José De Cauwer er heel duidelijk over. "Dat getuigt ergens van: hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?" Het zou straf zijn dat er zo weinig vertrouwen is in de kopmannen.

Het tegenovergestelde is ook altijd mogelijk, maar dat zou dan weer getuigen van enige arrogantie. "Of gaan ze die mannen (Tratnik en Denz, red.) dan nooit nodig hebben? Dan hadden ze hen ook niet moeten meenemen, bij wijze van spreken." Als Red Bull voor ritzeges wilde gaan, had het ook pakweg sprinter Jordi Meeus kunnen meenemen.

Evenepoel en Lipowitz zorgen voor resultaten

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Het zijn voorlopig Evenepoel en Lipowitz zelf die voor de beste resultaten in de ritten zorgen. Evenepoel werd derde in de tweede rit naar Barcelona. In de rit naar Les Angles werd Lipowitz zevende en kwam Evenepoel als achtste over de streep.