Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"

Tadej Pogacar mocht na de derde rit in de Tour de France al meteen zijn eerste gele trui aantrekken. De Sloveen pakte zijn eerste ritzege van de 113e editie van La Grande Boucle en grijpt zo al heel vroeg de macht. Alle verplichtingen die daarbij komen kijken, neemt hij er graag bij, denkt Sven Nys.

Na de overwinning van ploegmaat Isaac del Toro in de tweede rit was het dit keer Pogacar die mocht juichen. De Sloveen kletste Jonas Vingegaard uit het wiel op de slotklim naar Les Angles en pakte zijn eerste ritzege van deze Tour.

Pogacar als afmaker

De vlucht van de dag mocht dromen van de ritzege, maar Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG hadden andere plannen. Het was uiteindelijk de ploeg van Pogacar die de koers helemaal in handen nam.

Na schitterend voorbereidend werk van Del Toro was Pogacar deze keer de afmaker van dienst. De Sloveense kopman zit op die manier al na de derde rit in het geel. De verplichtingen die dat met zich meebrengt, lijken Pogacar niet te deren.

Pogacar ligt er niet wakker van

"Pogacar wou gewoon indruk maken vandaag", zag Sven Nys in de nabeschouwing van Sporza. "Wij zitten dan altijd te denken: vroeg in de Tour geel pakken, is niet goed, want dan heb je al die podiumceremonies. Maar hij ligt daar allemaal niet wakker van."

"Die trui lijkt hem nu ook nog niet te interesseren", ging José De Cauwer verder. "Anders had hij die seconden gisteren niet weggegeven (door Del Toro te laten winnen). Toen kon hij het geel al veroverd hebben."

Te vroeg voor een definitief oordeel

Blijft Pogacar in het geel tot Parijs, werpt Renaat Schotte op. "Dat kan absoluut", denkt Nys. "Maar ik denk niet dat dat zijn doel is. Maar hij is wel in orde. Ik wil nog die langere hellingen afwachten om een definitief oordeel te vellen."

Pogacar ligt na drie dagen al meteen op koers voor zijn vijfde eindzege in de Tour. Maar de weg naar Parijs is nog lang, heel lang.