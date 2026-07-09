Naast de fiets Roxanne, vriendin van Mathieu van der Poel, deelt emoties van zwangerschap met ervaringsdeskundige

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Roxanne, vriendin van Mathieu van der Poel, deelt emoties van zwangerschap met ervaringsdeskundige
Foto: © photonews

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We hopen natuurlijk voor Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, dat haar zwangerschap zo goed mogelijk kan verlopen. Het kan alleen maar helpen als ze kan leunen op een omgeving die het allemaal al heeft meegemaakt.

In die optiek zal de steun van haar vriendin Tiffany Ling-Vannerus zeker van pas komen. Dat is de echtgenote van acteur Louis Talpe. Het is geen geheim dat Roxanne, Tiffany, Louis en Mathieu goed bevriend zijn. De timing van de zwangerschap van Roxanne brengt de nodige emoties met zich mee voor de koppels. Zeker omdat Tiffany ook zwanger is. 

Tiffany is al mama van haar kinderen Lion en Phoenix. Louis en Tiffany verwachten een derde kindje, terwijl Roxanne en Mathieu binnenkort hun eerste kindje samen op de wereld verwelkomen. Voor Roxanne en Tiffany is het wel heel bijzonder dat ze hun zwangerschap samen kunnen beleven. Ze hebben elkaar ook al gezien sinds het nieuws van de zwangerschap van Roxanne bekend is.

Tiffany verder in de zwangerschap dan Roxanne

Roxanne Bertels heeft via haar Instagram Stories een foto van hen beiden gedeeld die Tiffany online had geplaatst. Ze leken zo wel heel goed op elkaar, want beide blondines waren in het zwart gekleed en hadden ook een zwarte zonnebril op. Tiffany is echter wel al een heel stuk verder gevorderd in haar zwangerschap dan Roxanne.

"Bumping together", verwees Tiffany naar het buikje bij zowel zichzelf als Roxanne. "Ik kan niet wachten tot ze elkaar kunnen ontmoeten", zegt Tiffany over de kinderen die zij en Roxanne op deze wereld zullen brengen. Hun partners Mathieu en Louis zullen er ongetwijfeld hetzelfde over denken. Het wordt speciaal om samen hun kinderen te zien opgroeien.

Familie Van der Poel heel enthousiast

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Ondertussen probeert Mathieu van der Poel nog zo goed mogelijk te presteren in de Tour de France. Na zes ritten zit hij nog zonder zege: er zat nog niet echt een rit voor hem bij. Vader Adrie liet wel al weten dat de hele familie enthousiast is over de komst van de baby. Raad vraagt Mathieu aan Adrie voorlopig niet.

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