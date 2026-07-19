TDF LIVE: Jonas Vingegaard valt en stapt uit de Tour!
Foto: © photonews
Het Tourpeloton staat vandaag voor de eerste Alpenrit. Daarin staan enkele stevige beklimmingen op het programma. Haalt Tadej Pogacar opnieuw uit?
TDF LIVE: Jonas Vingegaard valt en stapt uit de Tour!
Wat een drama voor Jonas Vingegaard! De Deen komt ten val bij een rotonde en blijft even liggen.
Hij blijft staan en lijkt pijn te hebben aan het sleutelbeen. Even later stapt hij in de ziekenwagen. Het nummer twee uit deze Tour verdwijnt zo uit koers.
Wat een domper voor Visma-Lease a Bike. Vingegaard toonde zich voor de rit nog strijdvaardig en wilde koers maken met zijn ploeg. Hij leek zijn zinnen te hebben gezet op de ritzege.
Visma-Lease a Bike verliest zijn kopman en moet herbronnen. Ondertussen is het tempo helemaal uit het peloton.
Jonas Vingegaard gets into the medical car... It’s not a pretty sight ☹️— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026
Jonas Vingegaard rentre dans la voiture médicale... Elles ne sont pas belles à voir ces images ☹️#TDF2026 pic.twitter.com/HexNChJBhY
TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette
De kopgroep is helemaal uit elkaar gespat. Quinn Simons heeft zonet als eerste de top van de Col de la Croisette gerond. De Amerikaan gooit zich nu als een bezetene in de afdaling op weg naar de volgende beklimming. Dat is de Côte du Mont (2,1 kilometer aan 8,3%).
Simmons wordt op de huid gezeten door Pidcock, Voisard, Yates en Rubio. Daarachter rijden een pak renners die tot de kopgroep behoorden, waaronder Ilan Van Wilder.
Ondertussen houden de grote kanonnen zich koest in het peloton. De kloof met het groepje van Simmons is met nog iets minder dan 44 kilometer te gaan net geen drie minuten.
🏁 47 km— Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 19, 2026
⛰️ La Salève - col de la Croisette (cat. 1) ⛰️
1️⃣ 🇺🇸 Quinn Simmons, 10 pts
2️⃣ 🇬🇧 Tom Pidcock, 8 pts
3️⃣ 🇨🇭 Yannis Voisard, 6 pts
4️⃣ 🇬🇧 Adam Yates, 4 pts
5️⃣ 🇨🇴 Einer Rubio, 2 pts
6️⃣ 🇫🇷 Ewen Costiou, 1 pt#TDF2026 pic.twitter.com/BuleDJnT7N
TDF LIVE: uitgebreide kopgroep rijdt weg
Vinokoerov reed even alleen op kop, maar kreeg daarna het gezelschap van een mooie groep. Daarin zitten onder meer Victor Campenaerts, Ilan Van Wilder en Brent Van Moer. Ook Tom Pidcock, Adam Yates en Egan Bernal zijn van de partij.
Het peloton blijft wel goed rondrijden. Op 77 kilometer van de streep bedraagt de voorsprong 2 minuten en 18 seconden. Met nog een col van eerste en één van buiten categorie op het programma lijkt dat ruim onvoldoende.
Stilvallen lijkt het niet te gaan doen in het peloton. Wat doen ze in de kopgroep?
Composition of the breakaway:— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026
Composition de l'échappée :
🇬🇧 Adam Yates
🇫🇷 Bruno Armirail
🇧🇪 Victor Campenaerts
🇳🇱 Tim van Dijke
🇺🇸 Quinn Simmons
🇫🇷 Alex Baudin
🇮🇪 Ben Healy
🇫🇷 Aurélien Paret-Peintre
🇰🇿 Nicolas Vinokurov
🇸🇮 Matej Mohoric
🇨🇴 Egan Bernal
🇫🇷 Kévin Vauquelin
🇧🇪… https://t.co/hO1As8Qk2G
TDF LIVE: we hebben één eenzame leider
Het begin van de koers werd getekend door verschillende aanvallen. Een viertal met onder meer Julian Alaphilippe en John Degenkolb sprong weg, maar werd al snel gegrepen. Na een lekke band voor Paul Seixas en verse bergpunten voor Valentin Paret-Peintre op de Côte des Rousses gingen verschillende andere renners hun kans.
Thymen Arensman reed weg met Xabier Mikel Azparren. De vlucht van twee zwol aan tot tien man, maar ook zij konden geen grote kloof bijeenrijden.
Met nog 100 kilometer voor de boeg is Nicolas Vinokoerov (XDS Astana) de eenzame leider. De Kazach heeft een voorsprong van acht seconden.
These landscapes 😍— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026
Ces paysages 😍#TDF2026 pic.twitter.com/3qFboIMYsH
TDF LIVE: Philipsen troeft Pedersen af in tussensprint
Ook in deze etappe lag er in de openingsfase een tussensprint. Deze keer werd de streep getrokken in Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Jasper Philipsen was de snelste en pakt 25 punten. Mads Pedersen werd tweede (20 punten), voor Max Kanter (16 punten) en Biniam Girmay (14 punten). Dat is een kopie van de tussensprint van gisteren.
In de stand staat Pedersen nog altijd op kop met 417 punten. Philipsen heeft er 386. Girmay is derde met 361 eenheden. De strijd voor het groen is nog niet gestreden, al zal het moeilijk worden om de sterke Pedersen van het groen te houden.
💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR 💚— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026
🇧🇪 Jasper Philipsen - 25 pts
🇩🇰 Mads Pedersen - 20 pts
🇩🇪 Max Kanter - 16 pts
🇪🇷 Biniam Girmay - 14 pts
Exactly the same result as in yesterday’s intermediate sprint! A new race is about to begin.
Exactement le même résultat qu'au… pic.twitter.com/t0mxSu6bvC
Het Tourpeloton staat vandaag voor de eerste Alpenrit. Daarin staan enkele stevige beklimmingen op het programma. Haalt Tadej Pogacar opnieuw uit?
De vijftiende rit van de Tour de France voert het peloton van Champagnole naar het Plateau de Solaison. Er moeten in totaal 183,9 kilometer en 3950 hoogtemeters worden afgelegd. Dat is dus opnieuw stevige kost, ook als je het profiel van de etappe erop nagaat.
De Col de la Croisette
Na een vroege tussensprint in Saint-Laurent-en-Grandvaux volgt met de Côte des Rousses een beklimming van derde categorie (6,6 km aan 5,1%). Daarna zakt het peloton af tot onder de 500 meter boven de zeespiegel om dan de Col de la Croisette te bedwingen. Dat is een beklimming van eerste categorie van 4,6 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 11,2%.
Met die zware inspanning in de benen trekken de renners daarna naar de Côte du Mont, een col van derde categorie van 2,1 km aan 8,3%. Het lastige slotwoord is voor de klim naar Plateau de Solaison in Brison. Die col van buiten categorie serveert 11,3 kilometer aan 9% gemiddeld. Hij komt voor het eerst aan bod in de Tour de France.
Een vijfde ritzege voor Pogacar?
De aankomst ligt bergop, waardoor we Tadej Pogacar opnieuw als de grote favoriet zien. De Sloveen pakte zaterdag opnieuw indrukwekkend uit en boekte al zijn vierde ritzege in deze Tour de France. Zijn voorsprong op Jonas Vingegaard bedraagt momenteel 4 minuten en 30 seconden, maar hij zal niet nalaten om de kloof verder uit te diepen.
Vingegaard lijkt voorlopig meer achterom te moeten kijken. De Deen heeft 34 seconden voorsprong op Remco Evenepoel. Ook Paul Seixas en Juan Ayuso staan binnen de minuut. Dat drietal zou dus weleens iets kunnen proberen als de benen het toelaten. Ook Florian Lipowitz en Isaac del Toro zijn zeker nog niet uitgeschakeld voor het podium. De vijftiende rit van de Tour begint om 13.10 uur en komt aan omstreeks 17.41 uur.
⛰️ A brand-new climb making its debut in the Tour de France: the gruelling Plateau de Solaison brings the second week to a spectacular close!— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026
⛰️ Nouvelle ascension inédite sur le Tour de France, le terrible Plateau de Solaison clôture la 2ème semaine en apothéose !#TDF2026 pic.twitter.com/cuSdfZOA49
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief