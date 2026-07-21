TDF LIVE: Belg verschijnt niet aan de start van de tijdrit
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Nog zes dagen en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Drie aankomsten bergop nog - waaronder twee keer Alpe D'Huez. En dus kan er nog heel veel gebeuren de komende week. Maar eerst de tijdrit dus.
TDF LIVE: Belg verschijnt niet aan de start van de tijdrit
Lars Craps zal vandaag niet aan de start verschijnen van de tijdrit. Onze landgenoot van Lotto-Intermarché werd tijdens de rustdag ziek en kreeg koorts. Dat schrijft zijn team op X.
Hij is daardoor niet in staat om verder te rijden en stapt uit koers. Met het oog op zijn volgende doelen zal Craps de nodige rust inbouwen en zich focussen op zijn herstel. Zijn eerste Tour komt zo vroegtijdig ten einde.
Craps liet zich opmerken met onder meer een zeventiende plaats in de dertiende etappe. Hij maakte toen deel uit van de vroege vlucht. Ook de dag daarop trok hij in de aanval.
Unfortunately, the first Tour de France of Lars Craps comes to an end. He will not start today’s individual time trial in Évian-les-Bains.— Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 21, 2026
Lars fell ill during the rest day and developed a fever, making it impossible for him to continue the Tour, in accordance with the medical… pic.twitter.com/oiglzmxFNR
Nog zes dagen en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Drie aankomsten bergop nog - waaronder twee keer Alpe D'Huez. En dus kan er nog heel veel gebeuren de komende week. Maar eerst de tijdrit dus.
26 kilometer knallen tussen Évian-les-Bains en Thonon-les-Bains. Dat is de opdracht van de eerste en meteen ook enige individuele tijdrit in deze Tour de France. Dat is met oog op een eindklassement jammer voor Remco Evenepoel, want in de tijden van pakweg Indurain was dat met meer dan 100 kilometer aan individuele tijdritten toch wel wat anders.
Wat er ook van zij: Remco Evenepoel is en blijft de topfavoriet pur sang voor de tijdrit. Als het niet is voor de dagzege - als Olympisch Kampioen moet dat zeker kunnen, maar na twee weken alles geven gaat het ook over frisheid - dan minstens met oog op het klassement.
Parcours op maat van Remco Evenepoel
Del Toro, Seixas, Ayuso en ploegmaat Lipowitz nog wat extra tijd aansmeren zou de burger wel moed geven met oog op de eindstrijd en het podium in Parijs. En dus is dat ook meteen de opdracht tijdens de 26 kilometer, die meteen toch wat oplopend beginnen met een stevig colletje.
In het langere tweede deel van de tijdrit kan de grote motor worden aangezwengeld. En dus lijkt het op maat van Remco Evenepoel te zijn, al is de vraag in hoeverre hij alles op alles kan zetten met het zware parcours dat er donderdag, vrijdag en zaterdag nog aankomt.
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Starttijden van de belangrijkste namen?
Om 13u10 is Piet Allegaert de eerste Belg die in actie komt, maar het is natuurlijk vooral wachten tot Remco Evenepoel eraan begint. Dat is om 17u13, waardoor we voor de klok van zessen zullen weten of Evenepoel een goede zaak doet in het klassement en mogelijk de rit wint.
Meer algemeen is het Kamil Gradek die om 13 uur de rij opent, met Tadej Pogacar die de rij zal sluiten om 17u15. Joshua Tarling is al voorzien om half twee, Filippo Ganna begint er dan weer rond de klok van twee uur aan. Zij kunnen op die manier een mooie richttijd neerzetten waar alle andere renners zich kunnen op gaan stuk bijten.
ONZE STERREN
De voorbije dagen hebben de specialisten zich ook zo goed als mogelijk kunnen sparen voor deze etappe. Levert hen dat een extra bonus op in de strijd om de dagzege? Als het van ons afhangt, dan zal Remco Evenepoel zijn statuut als Olympisch Kampioen tijdrijden toch gewoon in de verf zetten.
De manier waarop hij zondag een bergrit won in de Tour de France moet hem vertrouwen hebben gegeven én de kans op het podium in Parijs en door het uitvallen van Jonas Vingegaard zelfs de tweede plaats op dat podium moeten extra vleugels geven. Tadej Pogacar zal de schade proberen te beperken en heeft ook een goede tijdrit nodig om de fans van Evenepoel niet nog meer te gaan laten dromen.
**** Remco Evenepoel
*** Filippo Ganna - Josua Tarling
** Tadej Pogacar - Paul Seixas - Isaac Del Toro
* Juan Ayuso - Brandon McNulty - Florian Lipowitz - Tobias Foss
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