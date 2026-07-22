Opsteker voor Evenepoel & co: Tim Wellens wil dit jaar op het WK wél tegen Pogacar rijden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Opsteker voor Evenepoel & co: Tim Wellens wil dit jaar op het WK wél tegen Pogacar rijden
Foto: © photonews
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Tim Wellens wil mee met de Belgen naar het WK in Montreal. Daar wil hij in dienst rijden van Wout van Aert en Remco Evenepoel. En dus zal hij er in de praktijk tegen zijn ploegkopman Tadej Pogacar rijden. Dat nieuws maakte Serge Pauwels bekend.

Vorig jaar was de situatie nog helemaal anders. "Tim Wellens is de eerste en enige die niet meewilde. Dat heeft hij al in de winter tegen me gezegd. Hij heeft geen interesse om naar Rwanda te gaan, jammer genoeg", zei bondscoach Serge Pauwels.

Serge Pauwels had een goed gesprek met Tim Wellens

Aanleiding was het WK van 2024. In Zürich moest Wellens op kop rijden na de aanval van Pogacar, maar dat duurde slechts een paar minuten. Dat wilde Wellens nu niet meer doen in Rwanda, maar voor Canada lijkt dat weer anders.

Jasper Stuyven, Victor Campenaerts en Cian Uijtdebroeks zullen niet meegaan naar het WK. Dat hebben ze zelf laten weten. Serge Pauwels kan voor deze editie wel opnieuw rekenen op Tim Wellens, die de Belgen wil bijstaan indien nodig.

Tim Wellens deze keer wél mee naar het WK?

"Tim heeft mij al een paar maanden geleden laten weten dat hij heel gemotiveerd is om mee te gaan. Dat is leuk om te horen. Toen ik hem ook vroeg of hij bereid is om in dienst te rijden - want laat ons eerlijk zijn: we gaan naar Canada met Remco en Wout van Aert als kopmannen - antwoordde Tim heel positief, ondanks het feit dat hij dan misschien tegen Pogacar zal rijden", aldus Pauwels in Het Laatste Nieuws.

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Of Wellens effectief het WK zal halen? Dat zal nog moeten blijken, want de selectie wordt pas eind augustus bekend gemaakt. Maar de kans bestaat zeker, volgens Pauwels: "Ook in deze Tour bewijst Tim dat hij een topcoureur is en hij is uiteraard een valabele kandidaat die we daar goed kunnen gebruiken, zowel om de koers vroeg open te breken, mee te schuiven als om diep in de finale nog iets te kunnen doen voor de kopmannen. Hij is een explosief type en kent het parcours ook goed. Hij heeft de GP van Montréal zelfs al gewonnen."

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