TDF LIVE: drie op een rij voor België in Tour de France!

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Nog even en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Remco Evenepoel trekt alvast met vertrouwen naar de Franse hoofdstad na een knalprestatie in de individuele tijdrit. Maar wie wint de verraderlijke rit op woensdag? Jasper Philipsen heet het antwoord.