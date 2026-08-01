Koers LIVE: Belg van Visma-Lease a Bike mee voorop
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Het is weer een dag om de prestaties van Remco Evenepoel en Wout van Aert op de voet te volgen. Evenepoel gaat voor de overwinning in de Clasica San Sebastian, Van Aert streeft alweer hetzelfde na in de Ronde van Denemarken.
Belg van Visma-Lease a Bike mee voorop
In afwachting van de finale eist al een Belgische renner een aanzienlijke rol op in de Clasica San Sebastian. Tim Rex van Visma-Lease a Bike is immers meegegaan in de ontsnapping. Hij is een van de acht vluchters van de dag. De andere aanvallers zijn Elosegui, Holter, Ferron, Quartucci, Alustiza, Zukowsky en Bou.
Rex reed eerder dit jaar al een verdienstelijke Giro in dienst van Vingegaard en toont zich nu dus op Spaanse bodem. Halfweg koers heeft de kopgroep een voorsprong van ruim twee minuten. Het is weinig waarschijnlijk dat deze groep de ploegmaats van Remco Evenepoel kan verrassen. Die controleren in het peloton.
Het is weer een dag om de prestaties van Remco Evenepoel en Wout van Aert op de voet te volgen. Evenepoel gaat voor de overwinning in de Clasica San Sebastian, Van Aert streeft alweer hetzelfde na in de Ronde van Denemarken.
Evenepoel is als topfavoriet begonnen aan de Clasica San Sebastian. Daar zijn meerdere redenen voor. Zijn vorige drie deelnames resulteerden telkens in een overwinning. Evenepoel is dus ongeslagen aan de start gekomen. Zijn vorm op het einde van de Tour de France maakt hem bovendien alleen nog een grotere favoriet.
Bij Sporza en VTM NIEUWS heeft Evenepoel uitgelegd waarom de koers in San Sebastian hem zo goed ligt. In deze periode van het jaar is Evenepoel vaak prima in vorm. Bovendien is het een lange koers die constant op en af gaat. Zo heeft Evenepoel het bijzonder graag, waardoor hij dus ook dikwijls kan uitgaan van eigen kracht.
Evenepoel kent concurrenten
Dat neemt niet weg dat er ook vandaag weer concurrenten zijn om rekening mee te houden. "Er staan wel heel gevaarlijke kandidaten aan de start. Ciccone, Narvaez en Carapaz zijn de belangrijkste mannen", verkondigde Evenepoel. Hij heeft wel snel de klik kunnen maken in zijn hoofd en kan rekenen op ploegmaats als Van Gils en Pellizzari.
De vermoeidheid weegt dus nog niet te zwaar door. Die is Evenepoel aan het negeren, als we hem mogen geloven. Als hij goed uit een grote ronde komt, kan hij die lijn normaal nog wel even doortrekken. Dat heeft hij na de Vuelta van 2022 ook gedaan in Australië. Daar heeft Evenepoel, die inmiddels op wel wat ervaring kan rekenen, vertrouwen in.
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Vierde zege op rij voor Van Aert?
Er staat dus weer een mooie zege op het spel in Zuid-Europa, maar in Scandinavië is Van Aert dan weer sterk bezig. Hij won de eerste drie ritten in de Ronde van Denemarken. Zijn meest recente zege kwam er enigszins tot zijn eigen verbazing. Afwachting dus of de leider dit kan volhouden en er 4 op 4 van kan maken.
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