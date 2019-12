Timothy Dupont verloor het EK strandracen aan 'oneerlijke' Ivar Slik: "Ik vind dat heel triestig"

Geen goud op het EK strandracen afgelopen weekend voor Timothy Dupont. De sprinter van Wanty Gobert eindigde als tweede na de Nederlander Ivar Slik die volgens Dupont vals speelde.

Enkele dagen later deed Dupont zijn verhaal bij Sporza: "Ik lag de hele wedstrijd aan de leiding, maar er was in elke ronde een S-bocht om het strand op te rijden", vertelde Dupont. "Door die bocht verloor je snelheid en blijkbaar reed het grote deel van het peloton gewoon rechtdoor zonder die bocht te nemen. Omdat ik vooraan reed, zag ik niet wat er achter mij gebeurde. Ik had tijdens de koers wel door dat ze op dit punt telkens snel terugkeerden, maar ik had dit niet verwacht."

De latere winnaar, Ivar Slik, was één van die renners die een bocht afsneed: "Als Slik op een eerlijke manier gewonnen had, had ik me daar ook zonder problemen bij neergelegd. Na de koers had hij dan nog een grote mond, terwijl hij voelde dat hij verkeerd was. Ik vind dat triestig."

De Nederlander reageerde na afloop nog op Instagram.