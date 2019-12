Spontaniteit Evenepoel meerwaarde en toch is het soms oppassen voor verkeerde indruk

Na één jaar in het profwielrennen is Remco Evenepoel nu al een enorme meerwaarde voor de koers. Vanwege zijn enorme potentieel en de resultaten die hij nu al boekt enerzijds en vanwege zijn uitstraling en spontaniteit anderzijds. Al kan dat laatste ook tegen hem gebruikt worden.

Onlangs hield Evenepoel op het Gala van de Kristallen Fiets als pas uitgeroepen winnaar een vlotte, minutenlange babbel. Renners uit een vorige generatie zouden er misschien al stotterend en vol ongeloof hun prijs in ontvangen hebben. Maar Evenepoel gaat met die momenten goed om en dat spreekt alleen maar nog meer tot de verbeelding.

De antwoorden op de gestelde vragen komen er zo spontaan uit bij Evenepoel, al houdt dat ook het risico dat hij op een gegeven moment iets zegt over een collega wat in het verkeerde keelgat kan schieten - bij de betrokkene of bij de publieke opinie - zonder dat het slecht bedoeld is. Wat hij zei recent zei over Bettiol, is een voorbeeld van zo'n uitspraak.

NIET MEER LATEN WEGRIJDEN

Bettiol was in de wolken na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen en deelde toen een steekje uit: "Where is Quick.Step?" Evenepoel haalde het aan in Vive le Vélo. "We gaan hem ook niet meer laten rijden. Dat was niet proper, zo onze ploeg uitdagen. Als 'm in de koers nog eens aangaat, zal hij niet meer wegrijden."

In de eerste plaats heeft Evenepoel natuurlijk gelijk dat Bettiol er Deceuninck-Quick.Step niet had moeten bijsleuren. Dat was nergens voor nodig, al is het ook wel de aard van het beestje wanneer een team als dat van Lefevere zo domineert. De blauw-witte garde eens een keer kunnen verslaan, wordt dan enigszins een motivatie op zich voor de concurrentie.

COMPLIMENT

Evenepoel & co kunnen het beter opnemen als een compliment en dat is het eigenlijk ook. Als Deceuninck-Quick.Step niet al zoveel bewezen had, zou Bettiol de ploeg op dat moment niet vernoemd hebben. Het is uiteraard het volste recht van Evenepoel om zijn mening te hebben op uitspraken van anderen.

Alleen daar ook een conclusie aan verbinden naar een bepaalde koersstrategie toe, kan op een verkeerde manier overkomen. Het is al lachend gebracht, de manier waarop Evenepoel het zegt, een manier die onthult dat er zeker geen slechte intenties aanwezig zijn.

EVENEPOEL HEEFT WAT TE VERTELLEN

Met een type als Evenepoel wordt er eindelijk niet alleen iets gezegd, maar ook echt iets verteld en komt men ook nog eens iets te weten over wat er in het hoofd van een renner omgaat. Een overdreven mediatraining hoeft wat ons betreft zeker niet. Al is het voor hem en voor elke andere renner wel een beetje balanceren op een slappe koord wanneer het over tegenstanders in de koers gaat.