Boonen heeft moeite om top drie voor Sportman van het Jaar te ordenen: "Evenepoel komt op goede manier in media"

Drie wielrenners zijn genomineerd om Sportman van het Jaar te worden. Maar wie gaat het halen? Ook voor Tom Boonen is het geen gemakkelijke vraag. Evenepoel als laureaat zou hem niet verrassen, maar zelf lijkt hij een zwak te hebben voor de verwezenlijking van Campenaerts.

Dat het drie wielrenners zijn die genomineerd zijn, is op zich al zeer bijzonder. "Ik heb het nooit meegemaakt. Dit zegt iets over de andere sporten. Maar ook over het feit dat er hoogconjunctuur is in het Belgische wielrennen", beweert Tom Boonen in Het Laatste Nieuws.

Boonen is lovend over Van Aert en Evenepoel, al plaatst hij ook een kanttekening. "Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben een zeer goed seizoen gereden. Maar van hen herinner ik me niets wat we de voorbije vijftien jaar nog niet van iemand hebben gezien. Evenepoel is natuurlijk jong, hij komt veel en op een goede manier in de media. Het zou me niks verbazen als hij het wordt."

Campenaerts heeft zijn eigen verhaal gecreëerd

Of valt Campenaerts deze keer eens in de prijzen? "Ik geloof wel dat het uurrecord van Campenaerts nog heel lang op de tabellen gaat staan. Hij heeft zijn eigen verhaal en eigen omstandigheden gecreëerd. Het nieuwe uurrecord is een benchmark voor iedereen die na hem wil komen. Dat is wel straf voor een kleine Belg."