Egan Bernal schept klaarheid over een eventuele deelname aan de Giro

Al heel wat grote namen hebben laten weten dat ze in 2020 de Giro zullen rijden. Ook Egan Bernal liet vooralsnog de deur op een kier staan en overwoog naar verluidt om zowel Giro als Tour te rijden. Zover gaat het echter toch niet komen.

Op een evenement in Colombia heeft Egan Bernal meer duidelijkheid verschaft over zijn plannen voor 2020. De Giro komt daar niet in voor: Bernal zal niet aan de start komen aan de eerste grote ronde van het jaar. Zijn voorkeur gaat uit naar de Tour, waar hij zijn titel zal verdedigen.

BERNAL WELLICHT MET THOMAS EN FROOME NAAR DE TOUR

Ineos wil waarschijnlijk met zijn grootste kleppers naar de Tour trekken. Het is wenselijk om Bernal en mogelijk ook Thomas daar op de afspraak te hebben, moest een vijfde Tourzege voor Christopher Froome te hoog gegrepen zijn.

Wellicht komt in de Giro wel de winnaar van dit jaar, Richard Carapaz, aan de start. Bernal gaat in 2020 naast de Tour ook al zeker de Ronde van Colombia en Parijs-Nice rijden.