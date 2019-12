van der Poel: "Moest tempo hoog houden om Iserbyt in de fout te dwingen, want zat op mijn limiet"

Er stond eens te meer geen maat op Mathieu van der Poel. Zelfs een val in de eerste ronde kon de Nederlander niet van een derde overwinning op rij houden in de Azencross in Loenhout. Door van der Poels knappe remonte eindigde Iserbyt uiteindelijk als tweede.

"Het was heel lastig vandaag. Het was heel moeilijk om op te schuiven", vertelt MVDP aan Sporza. Door een val in de openingsronde moest hij als laatste verder. "Ik ben vlak voor de brug tegen een losliggende zandzak gereden. Ik kon er niets aan doen. Daarna duurde het even vooraleer ik mijn fiets terughad, door alle voorbijrijdende fietsers."

Het geloof in een nieuwe Loenhout was dan ook even ver zoek bij de wereldkampioen. "Na mijn val moest ik mijn eigen koers rijden. Dat betekende: renners oprapen en proberen terug voorin te geraken. Maar ik dacht niet dat ik nog terug ging geraken."

"Ik zat dan ook op de limiet toen ik met Iserbyt weg was. Echt versnellen zat er niet meer in, dus ik legde een hoog tempo op om hem in de fout te dwingen. Het flitsende van vorig seizoen is wat weg, maar mijn basisconditie is enorm groot. Ik ben dan ook zeer tevreden over mijn vormpeil", besluit van der Poel.