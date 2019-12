🎥 "Zalig om bijna elke week te winnen": Thibau Nys geeft mee wat we hem mogen wensen voor 2020

Thibau Nys is het winnen zeker nog niet beu geworden. In Diegem wist hij de maat te nemen van Lennert Belmans na een mooi duel. Net zoals voor iedereen is het ook voor Nys uitkijken naar het nieuwe jaar. Dat wordt ook het jaar van de overstap naar de beloften.

Belmans komt hij wel geregeld tegen in de cross en dat was ook in Diegem het geval. "Het zijn altijd leuke duels. We waren snel met twee. Dat was het perfecte snerario. Ik denk dat hij een klein foutje maakte en ineens had ik een paar meter. Het was nog heel vroeg, ik dacht misschien te vroeg. Maar als je die kans krijgt, moet je ook niet wachten en stilaan ben ik verder weggereden."

Nys geniet uiteraard enorm van zijn dominantie bij de junioren. "Zalig om zo rond te rijden en bijna elke week te winnen." Over wat we hem mogen wensen voor 2020, hoeft hij niet lang na te denken. "Een hele goede overstap naar de beloften."

Bekijk hieronder het volledige interview met Thibau Nys.