Van der Poel houdt Iserbyt af en viert opnieuw bij de elite in Diegem

In wedstrijden over de verschillende categorieën heen heeft Mathieu van der Poel al elke keer gewonnen in Diegem. De eerste keer deed hij dat tien jaar geleden. Ook de editie van 2019 zette hij vakkundig naar zijn hand na een knappe versnelling halfweg koers.

Nadat het voorwiel van Hermans dieper doorzakte in een lastige strook, namen Iserbyt en Van der Poel al wat afstand. Groot was de kloof wel nog niet. Merlier, Pidcock en Van Kessel konden naar de twee leiders toe. Later kwam het zelfs tot een veel ruimere hergroepering. Niet met de goedkeuring van Van der Poel, want die trok meteen fel door.

Definitief het verschil maken gebeurde daar nog niet, maar wel werd er schade berokkend. De wereldkampioen kwam even tot stilstand, maar ging nadien naar Iserbyt toe en zij vonden mekaar wel weer. Zo kregen we weer twee leiders, al bleven die wel nog binnen schot voor de achtervolgers.

FLITS VAN VAN DER POEL AAN AANKOMSTZONE

Sweeck, Van Kessel en Vanthourenhout slaagden er zo toch in om opnieuw in het zog van die twee voorin te geraken. Doortrekken aan de aankomstzone, dacht Van der Poel dan. In één klap was er een hemelsgroot verschil ten opzichte van de anderen. Achter Van der Poel vormde zich er een achtervolgend groepje van vijf renners: Iserbyt, Merlier, Sweeck, Van Kessel en Vanthourenhout

Zij werden in deze razendsnelle ronde door Van der Poel wel meteen op 21 seconden gezet. Iserbyt en Vanthourenhout waren de besten bij de achtervolgers. De achterstand op de koploper bleef voor hen in de volgende ronden min of meer status quo. Hun ploegmaat Sweeck kreeg het een heel stuk lastiger.

STERKE ISERBYT IN HET SLOT

Iserbyt gaf in het slot van de cross nog een dartele indruk. Hij deed er richting laatste ronde toch wat seconden af en schudde zo Vanthourenhout van zich af. Een sterke Iserbyt kwam nog binnen op minder dan tien seconden van winnaar Van der Poel. Vanthourenhout hield wel zijn derde plaats af.