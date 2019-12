Kaitie Keough moet rust nemen: "Ze zal in Colorado enkele medische testen ondergaan"

Kaitie Keough komt de volgende weken niet meer in actie. De Amerikaanse heeft het moeilijk de laatste weken en trekt even terug naar Colorado om enkele medische testen te ondergaan.

Keough begon goed aan het seizoen met dichte ereplaatsen in de Amerikaanse crossen. Er volgden ook goede prestaties in de wereldbekermanche van Bern, de Koppenbergcross en de Superprestigeveldrit van Ruddervoorde.

Nadien ging het een pak minder en in haar laatste cross in Namen haalde ze niet eens de finish. Haar team Cannondale-Cyclocrossworld kwam met een korte verklaring: "Kaitie trekt even terug naar Colorado om wat medische testen te ondergaan. We weten nog niet wanneer ze haar rentree zal maken."