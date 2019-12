Dit was 2019: nog een medaille erbij voor Evenepoel en verrassende winnaar in apocalyptische WK-wegrit

Hoog tijd om nog een laatste keer terug te blikken op het wielerjaar 2019. Ook in de laatste maanden van het jaar stond zoals steeds het WK met stip aangeduid. Remco Evenepoel behaalde er een knappe zilveren medaille in de tijdrit. Voordien was er ook nog de derde en laatste grote ronde.

In de Vuelta zagen we de complete ontbolstering van Tadej Pogacar, die sowieso al bezig was aan geweldig jaar. Door meervoudig ritwinnaar te worden en derde te eindigen in een grote ronde, onderstreepte de 20-jarige Sloveen nog eens zijn enorme potentieel. En wat dan gezegd van Alejandro Valverde, die op zijn 39ste nog volop meedeed voor het klassement.

Eén renner deed nog beter dan deze twee: Primoz Roglic. In Italië moest hij nog vrede nemen met een derde plek, maar deze keer presteerde zijn ploeg wel op volle kracht, met onder andere een uitmuntende Laurens De Plus. Roglic weerstond alle aanvallen en hield aan het einde nog twee en een halve minuut over op Valverde. Voor de kopman van Jumbo-Visma zijn eerste eindzege in een grote ronde.

Nadien was het koers zetten richting het Verenigd Koninkrijk voor het WK wielrennen. Met eerst de tijdrit, waarin Europees kampioen Evenepoel toonde ook op wereldniveau volop mee te doen aan de top in deze discipline. Ook Campenaerts had podium kunnen rijden, als een valpartij geen roet in het eten had gegooid.

De x-factor was echter Rohan Dennis. Die was tijdens de Tour plots afgestopt, had sindsdien nog weinig van zich laten horen, maar zette op het WK de puntjes op de i. De titelverdediger en hij alleen is de beste tijdrijder ter wereld. Evenepoel moest zelfs nog meer dan een minuut toegeven op de Australiër, maar hield wel een knappe zilveren medaille over aan zijn eerste WK-tijdrit bij de elite.

Het was in Yorkshire wel rekening houden met de weersomstandigheden en op de dag van de wegrit was het dek helemaal van de dam. Massale regenval zorgde voor een apocalyptische koers, met plaatsen waar er maar net door het water gereden kon worden. Het parcours werd al voor een stuk ingekort. Geen Belg die met deze omstandigheden om kon. Of het moest Gilbert geweest zijn, maar die kwam ten val.

Van der Poel leek op weg naar de wereldtitel toen die ontsnapte met een groepje, maar een hongerklop ontnam hem die droom. Zo werd het een sprint tussen Küng, Pedersen en Trentin. Die laatste is op papier de snelste, maar aan het eind van een zware wedstrijd had Pedersen het meeste over: de Deen werd de verrassende wereldkampioen.

Ook geen vierde wereldtitel in vijf jaar dus voor Peter Sagan, die ondanks sterke benen als vijfde finishte. De voornaamste mijjlpaal vanwege de Slovaak dit seizoen was er in de Tour al gekomen: hij won voor de zevende keer de groene trui en is nu alleen recordhouder.

Ondanks een teleurstellend WK was het overigens niet zo dat de maand september helemaal niets opleverde voor de Belgen. Vanmarcke reed naar de zege in de Bretagne Classic - Ouest France en Van Avermaet in de GP Montréal. In oktober won Bauke Mollema met de Ronde van Lombardije de laatste grote wedstrijd van het jaar.

Nu is het uitkijken naar wat ongetwijfeld een nieuw en boeiend wielerjaar belooft te worden. Bekijk ook nog gerust de drie vorige delen van 'Dit was 2019'.

