POLL: Wat was uw Belgische wielermoment van het voorbije decennium?

De voorbije tien jaar brachten ons opnieuw enkele onvergetelijke wielermomenten. Tijdens de laatste dagen van het jaar blikten we er dan ook nog eens met veel plezier op terug. Vanaf nu kan u tot vanavond stemmen op uw favoriete moment.

Nu is het aan u! De voorbije dagen kon u hier onze selectie van dé mooiste Belgische wielermomenten van het voorbije decennium al lezen.

Iets gemist? Herbekijk het hier

Deel 1: Jelle Vanendert verslaat de wereldtop op de Plateau de Beille, Philippe Gilbert klopt de Schleck's in Luik en Johan Vansummeren wint absolute droomkoers. (HIER leest u meer)

Deel 2: Geen maat op Tom Boonen in Parijs-Roubaix, Thomas De Gendt bedwingt de bergen in Italië en Philippe Gilbert wordt wereldkampioen in Valkenburg. (HIER leest u meer)

Deel 3: Van Avermaet Olympisch kampioen in Rio, Philippe Gilbert wint als Belgisch kampioen de Ronde, Tiesj Benoot klopt Bardet en Van Aert in een uitgeregende Strade en Victor Campenaerts verbreekt het werelduurrecord van Bradley Wiggins. (HIER leest u meer)

Maak uw keuze en laat ons weten wat uw favoriete wielermoment was van het voorbije decennium!